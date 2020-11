Formalizan al presidente del Consejo Regional por estafa

El segundo juzgado de Garantías de Tomé decidió formalizar por el delito de estafa al presidente del Consejo Regional, el militante de Renovación Nacional, Patricio Lara.



Según consignó Radio Biobío tras la audiencia de formalización de cargos se dieron dos meses para investigar, programándose una nueva para el 21 de diciembre, donde Lara podría buscar un acuerdo reparatorio y enfrentar el juicio buscando demostrar inocencia.



Esta no es primera vez que el hombre que sucedió en el cargo a Flor Weisse se enfrenta a un tribunal por temas financieros, pues en Tomé ya fue sentenciado por adeudar tres años y dos meses de arriendo.



SIGUEN LOS PROBLEMAS DE POLÍTICOS DE RN



Tal como sus socios de la UDI, el partido de la estrella en Biobío está completamente dividido y así como se ha cuestionado la figura de Patricio Lara, hace una semana se cuestionó la del diputado Leonidas Romero en un programa nacional de investigación periodística.



Así en Informe Especial, el parlamentario por el Distrio 20, aparece con propiedades por las que se ahorra el pago de 1.5 millones de pesos anuales, por concepto de contribuciones.



Consultado por la situación el congresista detalló a “El Dinamo” que:

“no tenía idea y lo asumo, como no me he robado nada, no estoy evadiendo nada, es lo que me cobra el Servicio de Impuestos Internos, eso es lo que pago. Como está a la venta, me parece extraño lo que plantean” , cerrando con el compromiso de solucionar el tema.



En paralelo, los problemas del partido de la estrella en Biobío luego que volviera a la presidencia regional Patricio Rodríguez quien fue denunciado por maltrato de género. Su retorno generó que 31 personas congelaran su militancia.