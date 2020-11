Galli por detención de comunero: “Hay suficientes pruebas”

“Hoy tenemos una persona detenida, una persona que está con pruebas suficientes para ubicarla en el lugar actuando y disparando en contra de Carabineros, y respecto de la cual, nosotros queremos reiterar este tipo de delitos, no manifestaciones, de delitos gravísimos como es el ataque a Carabineros, no va a quedar impune” , así de contundente fueron las declaraciones del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.



La autoridad repasó el operativo de la PDI que terminó con el comunero detenido en la ciudad de Talcahuano, hasta donde se trasladó desde Temuculcui, donde registra domicilio, relató la autoridad.



En sus declaraciones a los medios de comunicación, Galli dijo que el detenido será imputado por homicidio frustrado contra carabineros, porte ilegal de armas y disparo injustificado.



El detenido, identificado con las iniciales Q.A.F.Q habría participado de la macha conmemorativa de la muerte de Camilo Catrillanca, para luego disparar contra la policía uniformada, en un enfrentamiento que fue grabado por cámaras de seguridad.



En sus declaraciones, el subsecretario del Interior también quiso dar tranquilidad a los chilenos, al decir que existe el respeto al derecho constitucional de la reunión pacífica, pero resaltó que “lo que uno pudo apreciar en las imágenes fue exactamente lo contrario a eso. Una manifestación extremadamente violenta en que se utilizaban armas de fuego, y por lo tanto eso no es una manifestación, ahí no hay demanda legítima que justifique dicha acción, en ese caso lo que hay son delitos, delitos gravísimos”.