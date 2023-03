Esta elección con consejeros…

Debemos reconocer que el interés por un nuevo proceso constitucional se está transformando en algo tedioso.

“¿Y qué quiere hacer Ud. con la constitución caballero?” Me consultaba una señora de San Carlos algo ofuscada porque iniciaba una conversación con una vecina y se me ocurrió saludarla y comentarle en que andábamos. “Parecen Testigos de Jehová”, agregó la otra señora que, escoba en mano, detenía brevemente la limpieza de la vereda (…allá son más limpios que en Los Ángeles… claro que los autos también están sobre la vereda…). Reí con la comparación de los Testigos, le respondí, “pensé que nos iba a confundir con los mormones”, ahora fueron ellas las que se rieron lo que permitió una breve charla que desembocó en un “Fíjese vecina que el kilo de pollo bajó”, aprovechamos de continuar nuestra marcha…

Una candidata, mientras tanto, vociferaba por la radio que “Me preocuparé que bajen los insumos agrícolas que están muy altos” (¿?).

Lo que realmente produce una reacción espontánea es cuando se le dice una verdad del tamaño de una catedral: En la Constitución, art. 3° se agregará, una notita cortita; “Ninguna institución ajena a los Poderes del Estados, Gobiernos Regionales y Concejos municipales, podrá incidir en la formación y administración de tales organismos”. Ante la consulta del alcance de tal disposición, se le señala que es el fin del “cuoteo” político partidista en todos los niveles e incluso en las cartas que el presidente envía a los partidos cuando quiere hacer un cambio de gabinete. Los partidos no pueden seguir administrando la institucionalidad chilena. Los presidentes y secretarios generales de los partidos, se interponen en las atribuciones del Presidente de la República y sobre la totalidad de los parlamentarios. Para que hablar de concejales, alcaldes y consejeros regionales, todos populistas, mal este, el populismo, que ha liquidado el buen gobierno de Chile. De la experiencia de estos días, este asunto, de ubicar a los partidos políticos en las responsabilidades que le corresponden, estudiar, investigar, preparar sus cuadros para funciones de elección popular, entre otras, ninguna de ella para alentar “cuoteos” políticos, es un abrazo seguro. “Eso me gusta”¡), es la respuesta espontánea. Admirable el bajo apoyo partidario en Chile. Se trata, a partir del interés ciudadano, de ubicar a los partidos políticos como lo son en los países cultos del primer mundo, entidades estudiosas, respetuosas, de larga vida, pocos en cada país y no como es Chile hoy que ya tiene 21 partidos políticos con representación parlamentaria y procurando poner a todos sus miembros en la cargos públicos, sin importar la calidad de tales personeros en seremías, asesores, jefes de gabinete, y una larga lista dramática, hoy repleta de corrupciones, (en Ñuble la fiscalía tiene 116 procesos anticorrupción abiertos), provocando un daño en la administración nacional casi irreversible.

¿Se elevará el interés ciudadano por este proceso constitucional? Lo dudo. Pero para cambiar el paradigma político-partidario de Chile, sí que hay ánimo.

Mario Ríos Santander