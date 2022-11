Las ventajas de estudiar una carrera orientada a la logística actual

La constante competencia actual tanto en los mercados nacionales como internacionales ha convertido a la administración logística en la variable clave en la gestión empresarial.

Cuántas veces nos ha pasado que compramos algo online, especialmente en tiempos de pandemia, donde los pedidos no llegaron en tiempo correcto, no era precisamente lo que queríamos, o simplemente el producto ya no estaba en stock. Eso es lo que ocurre cuando la administración logística no se lleva de manera correcta, existe fallas en pronosticar las futuras cantidades consumidas, conocer y entender las expectativas que el consumidor tiene de un determinado bien o servicio, o simplemente algunas empresas no encontraban proveedores que le permitan satisfacer sus necesidades de materias primas para poder producir sus bienes o servicios.

Uno podría pensar que con la flexibilización de las medidas sanitarias y el termino de las cuarentenas, todo volvería a ser como antes, o sea, los consumidores volverían a sus acostumbrados hábitos de consumo, realizar sus compra de forma presencial en las diferentes tiendas, ¿pero esto fue así?, no para nada, las ventas online crecieron en promedio un 41% durante el año 2021. Las ventas online del retail se expandieron 25,5% en los últimos tres meses del mismo año y el canal se mantiene muy por encima de niveles prepandemia, de hecho si vamos en un análisis más profundo podemos señalar que según datos de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) desde el 2012 en adelante las tasas de crecimiento del sector siempre se han ubicado entre un 20 y 40%, con expansiones de 34,3% en 2014; de 29,6% en 2015; de 37,6% en 2016; de 43,4% en 2017; de 39,2% en 2018; y de 27,2% en 2019 como ejemplo.

Es aquí que podemos señalar que efectivamente los hábitos de consumo de lo chilenos han cambiado, somos más exigentes no solo en la calidad de las cosas que compramos, si no también en los tiempos en que queremos que nos despachen los productos, este hecho fundamental, hace relevante que las instituciones educacionales de nuestro país brinden carreras en el ámbito de la logística, pero lo esencial aquí es que no realicen su acción pedagógica desde un ámbito exclusivo de entrega de contenidos teóricos, si no, y lo más importante, es que las instituciones educacionales deben dar una mirada práctica de los contenidos a los alumnos, relacionarlos con el mercado actual y las tendencias futuras, desarrollar la totalidad de competencias y el potencial de los alumnos, mostrar diferentes sectores productivos, entregar conocimientos de diferentes área con el objeto que el alumno pueda integrarlas y así tener una visión completa del panorama del mercado, estar siempre preocupados de las nuevas tendencias del comercio, ya que como hemos visto, vasto no más de 5 años para que el mercado cambiara sus hábitos de consumo de forma radical.

Una nueva generación de profesionales altamente capacitados en el área de administración logística, con la enseñanza señalada anteriormente, podrá en palabras macro, llevar a Chile a un nuevo potencial de crecimiento económico, ser un país altamente competitivo y acercarnos cada vez más a ser un país desarrollado y de esta forma mejorar la calidad de vida de todos nuestros habitantes.

Cristian Felmer Bonhomme

Jefe de Carrera Administración Logística CFT Santo Tomas