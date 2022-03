La reforma tributaria que viene

Se viene comentando desde hace meses que el Presidente Boric planea subir los impuestos con la finalidad de recaudar 4 puntos del PIB para finales de su mandato, esto para lograr el financiamiento del programa de gobierno. Pues todo lo que pedimos al Estado, termina saliendo finalmente de nuestros impuestos.

Cada reforma tributaria tiene el potencial de afectar el crecimiento de la inversión y el empleo. La reforma del año 2014, que buscaba aumentar 3 puntos del PIB, no sólo no recaudó lo que buscaba, sino que afectó a la inversión y el crecimiento.

Mario Marcel ha señalado en estos últimos días que la reforma tributaria se dividirá en dos, para alcanzar el objetivo de recaudación. La primera parte de la reforma afectaría el impuesto a las personas, pues sostiene el ministro Marcel, que las empresas ya pagan una cantidad de impuestos que son pérdida de competitividad si se siguen aumentando.

Subir el impuesto a las personas es un atentado por parte de un Estado opresor sobre la libertad de los ciudadanos. Esto es así, porque no es la única forma de aumentar la recaudación tributaria cambiando el tramo de tasas. El Impuesto se compone de la base imponible, que es el monto sobre el cual se calcula, y la tasa de impuesto aplicada.

Teniendo lo anterior en cuenta si yo tengo una base imponible de 100 y una tasa de un 10%, se conseguirá una recaudación de 10, si quiero duplicar la recaudación se cuenta con dos alternativas:

Primera alternativa. Se sube la tasa a 20, con lo que se cree de manera ingenua, como el gobierno de Bachelet el 2014, que el crecimiento económico sería el mismo y por ende la recaudación será de 20, lo cual no fue así, el crecimiento fue menor y se resintió, lo que provocó que la recaudación fuera menor.

La segunda alternativa es mantener la tasa en 10 y generar que el crecimiento económico aumente y se duplique, por tanto se pasa de 100 a 200 la base imponible y con el mismo 10 de tasa se recauda 20. El secreto es generar las condiciones para que las empresas mejoren su base imponible de impuestos vía crecimiento económico.

El crecimiento económico genera un círculo virtuoso, ya que este provoca que genere mayor actividad y por ende mayor cantidad de ventas y transacciones económicas, si hay más ventas, habrá mayor recaudación de IVA, mejorando la recaudación tributaria. También habrá mayor empleo y masa salarial, lo que lleva a que más personas gasten más aumentando el IVA, además de Impuesto a la Renta, aumentado la recaudación fiscal.

Por ende el querer generar un aumento de tasa, especialmente en los tramos de ingresos medios que no reciben beneficio del Estado y se les disminuye su capacidad de compra, constituye una opresión a la libertad de las personas.