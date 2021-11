Día de las y los solteros en China: ¿Festival de compras "Doble once"?

En China, se ha producido un fenómeno interesante en los últimos años, se trata del “Día de las y los solteros”, que se celebra el 11 de noviembre de cada año (Doble 11), y que casi se ha convertido en una fiesta de las ofertas y las compras, no solo para las personas que viven en China, sino también para todo el mundo.

Por lo general, cuando los chinos se reúnen, a forma de saludo dicen: “¿Has comido?” Pero en este día, la gente a menudo pregunta: “¿Compraste?” “¿Por qué no lo compras?” o “¿Por qué compraste tan poco?”.

De hecho, el 11 del 11, fue conocido originalmente como “El día de las y los solteros”, lo anterior debido a un juego de palabras en el idioma chino mandarín, dado que el número “1” tiene una forma parecida a un palo liso, y la palabra “光棍, guāng gùn” (光 guāng: liso y 棍 gùn: palo o madera) significa soltero en chino.

Se dice que, en 1993, en un dormitorio masculino de la Universidad de Nanjing, cuatro chicos que no tenían novia, se sintieron identificados con el 11.11 ya que estaban los cuatro “solteros”, fue así como nació esta celebración con su propio día festivo, llamado “Día de las y los solteros”.

Con la difusión de los medios de comunicación en línea, se hizo popular en la sociedad y se convirtió en un día de festejo para quienes estuvieran solteros. Por lo general, durante este festejo, se pasa el rato con algunos amigos que no tengan novio/a, pueden ir por una copa, de compras o ir a un bar con karaoke infaltable en las fiestas chinas.

Esta celebración atrajo rápidamente la atención de los comerciantes, quienes lanzaron una variedad de actividades promocionales. Como la publicidad también es universal, muy pronto este día dedicado a las personas solteras, se convirtió para toda la sociedad en un carnaval de compras.

Los primeros en hacer una promoción por el Doble 11, fue el portal web淘宝 (Taobao del grupo Alibaba), el 11 de noviembre de 2009, el número de comerciantes involucrados y los esfuerzos de marketing fueron limitados, sin embargo la facturación fue mucho más allá de sus expectativas; así este día se convirtió en fecha fija para las promociones a gran escala de las principales tiendas, que hicieron todo lo posible para lanzar una amplia variedad de descuentos, con todo tipo de anuncios, para que todas las personas sintieran que era un buen momento para comprar.

En 2020, por ejemplo, del 1 al 11 de noviembre, la facturación del grupo Alibaba alcanzó los USD 78.000 millones; en 2021 este grupo chino obtuvo un récord con casi USD 85.000 millones, lo que supone un crecimiento del 8,4% respecto del año anterior.

Después de adquirir tantas cosas, algunas personas se arrepienten después de comprar tan compulsivamente; incluso se ríen de sí mismas de que solo “cortándose las manos” pueden contener sus ganas de comprar. En el idioma chino mandarín, a las compras en línea las llaman en broma “cortarse las manos” (剁手, duò shǒu). Sin embargo, y lamentablemente, cuando vuelva el próximo “Doble 11”, aquellos que han dicho que se “cortarán las manos” seguirán uniéndose al equipo de “compra, compra, compra” como de costumbre.

Aunque para ser honestos, siempre que esto sucede, no solo están comprando artículos, sino también un poco de felicidad.