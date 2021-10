Incertidumbre

El Banco Mundial espera que Chile crezca sobre 10% este año, pero también advierte una fuerte desaceleración para el 2022 y 2023, según su informe semestral para América Latina y el Caribe.

Pareciera ser el corolario de noticias que los medios se han encargado de poner en el tapete, dejando entre líneas el incierto escenario que vivimos, modelado por factores como el descrito en el párrafo anterior. Si a esto sumamos otros temas inciertos, como los cambios tributarios que considera la ley corta de pensiones, el cuarto retiro de fondos de las AFP y un ejercicio de diálogo constitucional con foco en un nuevo ordenamiento público y económico, nos encontramos con un cóctel bien macabro para las pymes, que estamos claramente en boca de todos, pero en la inquietante posición de “jamón del sándwich”.

Así es, sin duda alguna, porque no somos grandes ni tampoco chicos, pero quedamos al medio de todos los designios, soportando en nuestros hombros exigencias u obligaciones que no van en escala proporcional al tamaño de nuestras empresas. En este sentido, los grandes tienen cómo defenderse, y los micro tienen subsidios, pero nosotros debemos agruparnos y dar sentido a la vida gremial para representar los dolores que enfrentamos y aspirar a soluciones.

Hace poco hablábamos acerca de las expectativas que abría una nueva modificación al Plan Paso a Paso. Se encendía ante nosotros una luz de esperanza. Sin embargo, en medio de esta carrera de obstáculos en que se ha transformado la vida en pandemia, nos encontramos nuevamente atados de manos frente la falta de gradualidad en las medidas de apoyo o a decisiones contradictorias.

Por ejemplo, se podía haber evitado la agonía del abrupto término de la Ley de Protección al Empleo estableciendo ciertas condiciones a cumplir hasta llegar al momento en que empleador y trabajador pudieran retomar con normalidad el vínculo laboral. Por otro lado, hacemos frente a una apertura a medias de las fronteras, lo que ha limitado seriamente la actividad de pequeños prestadores de servicios del transporte terrestre y el turismo.

Por esta y otras razones, se hace necesario más que nunca levantar nuestra opinión en temas de esta índole, que involucran el nuevo escenario económico de nuestro país, así como en otros tan relevantes que guardan relación con los derechos del consumidor, derechos informáticos, nuevo contexto laboral y propuestas tributarias.

Consideramos que tenemos la fuerza necesaria para presentar nuestra visión en estas materias, pero no desconocemos que navegamos en medio de aguas turbulentas. Y frente a eso, cabe esperar escenarios de distinto tipo, porque muy a nuestro pesar, nuestra mayor certeza el día de hoy es que, paradójicamente, vivimos en la incertidumbre. Así, lamentablemente, no se puede crecer ni invertir, haciendo más patente el pronóstico del Banco Mundial.