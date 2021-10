Los latinos en general y los chilenos en lo particular, necesitamos líderes. Ellos, los líderes son conductores de pueblo, entregan luz y decisión, no actúan necesariamente como el pueblo quiere, por cuanto se supone, que está más dotado de información y debe asumir responsabilidades mayores. El o la líder, es un personaje atractivo, de fuerza, palabras definidas y sin segundas voces. Lamentablemente, están desaparecidos y es el gobernado pueblo, el que está resolviendo todo, incluso hasta los más complejos problemas de la alta administración del Estado.

Nada tengo contra quienes no están en lo normativo el pueblo, pero debemos reconocer que los asuntos de estados requieren de más estudio, análisis de contingencia, examen futuro, en fin, muchas cosas que el gobernador no tiene por qué saberlo, para ello están sus líderes.

Consultaba a una diputada, que no era de este Distrito, que había tenido una sola línea con respecto a los fondos previsionales, votaba en contra de sus retiros, pero esta vez, votó a favor. Me llamó la atención. Los anteriores retiros, podrían haber sido apoyados pero este último, el más complejo, era a su vez, un asunto más que terminal en el proceso de estabilidad previsional que, todos comentan en redes y declaraciones públicas. Averigüé porque ese cambio de posición y me contestaron que, “le había preguntado a sus electores y ellos, todos, le dijeron que querían los fondos del cuarto retiro”. Consulté si hubo una previa conversación y la respuesta fue definitiva, “no, porque hay que dejar que se pronuncien libremente”. Consulté si la parlamentaria estimaba que una conversación, coartaba la libertad de una persona o, al revés, la información recibida permitía mayor conocimiento y por tanto una libertad más informada para opinar, a lo que me respondieron que no. “Hay que ser espontáneo, ahí está la verdad” (¿?).

Surgió la interrogante titular de esta opinión: “¿Líderes o simples bolsones? Y tan caro que nos cuesta tener tantos, “Poncio Pilatos”, sentado en Valparaíso. Pero, no son todos. Otros, algo más inconsecuentes, simplemente salen de la sala de votaciones para no comprometerse. Estos, son los peores. Por último, equivocadamente o no, la parlamentaria estuvo en la Sala y votó, en cambio otros, se escondieron en los pasillos del Congreso, rogando a Dios que nadie se de cuenta de su ausencia.

Líderes de papel. Equivocados unos y mentirosos, otros.

Se ha dicho y con razón, que Chile está enfermo. Esta Patria querida, afiebrada, repleta de dolores, está entregada a principiantes que la enferman más. Demagogos que caminan por las calles y senderos del agro, repartiendo sonrisas inútiles, vacías de contenido. Otros, llenos de odiosidades y más allá, unos cuantos, destruyendo todo cuanto está a su paso. Líderes o simples bolsones.

Vienen elecciones. Deberemos escoger por quién votar. No me gusta quienes dicen, “no lo haré porque está muy desprestigiada la política”. Eso es peor, es una ironía al valor de la Patria, es honrar a quienes inútiles pasan por la vida, sin que nadie se de cuenta que alguna vez existieron.