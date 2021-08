Visita del presidente de CNC: que viva la voz de las regiones

Después de más de un año de restricciones y ventas presenciales a la baja, el comercio y muchos otros rubros, entre ellos del área del entretenimiento y los eventos, hemos ido retomando el ritmo prepandémico y retornando a lo que pudiéramos llamar una vida más normal.

Una muestra de lo anterior es el incremento de las ventas físicas en la región Metropolitana y también la del Biobío, precedido de tres elementos claves, como son la baja tasa de comparación, el cese de las cuarentenas y el aumento de la liquidez en los hogares chilenos.

Por otro lado, también hemos retomado otro tipo de actividades presenciales, como las reuniones de trabajo, las que habían quedado relegadas al espacio virtual, el cual –con todas las bondades que brinda, entre ellas la comodidad– nos priva de sensaciones que solo se dan en la conversación franca cara a cara.

Nos alegramos porque, en ese contexto, recibimos la semana que recién pasó a nuestro presidente nacional, Ricardo Mewes Schnaidt, timonel de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile F.G.N., quien realizó una gira gremial al sur del país, impulsado por las menores restricciones y la necesidad de afianzar lazos y reimpulsar, con mayor fuerza, nuestra actividad y quehacer empresarial.

Haciendo gala de su espíritu regionalista y su disposición a escuchar las bases, es que el dirigente nacional llegó hasta nuestra ciudad y sede gremial, donde compartió las preocupaciones del sector, marcadas por el aumento de delitos violentos en el país y la zona, y la necesidad de retomar el trabajo, lo que hoy no está de la mano con la disponibilidad de la mano de obra. Esta realidad a la que nos enfrentamos, y que se hizo patente tras la entrega de transferencias directas y ayudas estatales, ha hecho que quienes están dispuestos a trabajar tengan una expectativa mayor de sueldo que, en caso de no alcanzarse, los hace desistir de ingresar al mundo laboral. Lo constatamos también en un corto recorrido por el centro de la ciudad, en el que pudimos apreciar muchos locales comerciales con carteles que se han hecho habituales y que rezan “se necesita vendedor (a)”. Es tanta la desesperación que, en muchos casos, ya ni siquiera se pide experiencia.

Coincidimos con el presidente Mewes en que es necesario retomar la senda de la productividad y la inversión, claves para el resurgimiento de nuestra economía y, por el contrario, no entrar a un ciclo de estancamiento. Por eso, su visita a regiones sirve y motiva mucho. La vinculación que se establece al retomar la agenda presencial con las autoridades contribuye a incrementar los espacios de diálogo y búsqueda de soluciones conjuntas en diversos aspectos que afectan la vida empresarial, fortaleciendo la mirada público-privada.

Sin duda, como Asociación Gremial valoramos mucho la presencia del presidente de nuestra Federación Gremial en terreno, que implicó su llegada a Concepción, Los Ángeles, Chillán, Temuco, Osorno y Valdivia, consolidando el mensaje gremial y fortaleciendo la voz de las regiones.

Esperamos que, en el corto plazo, este esfuerzo dé sus frutos, considerando que nos enfrentamos a tiempos en que se requiere sintonizar con el discurso de las empresas y las pymes, pues de lo anterior dependen, en gran medida, la sostenibilidad de estas fuentes de empleo y de abastecimiento de nuestro país.