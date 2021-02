Visión de ciudad para el futuro

En relación a la inquietud expresada en artículo anterior “ ¿Para dónde va nuestra comuna? ” y la problemática relacionada de la carencia de una visión y decisiones estratégicas compartidas y oportunas, que nos están por la inercia de un crecimiento tendencial; basado en las dinámicas propias de la economía y sin planificación estratégica integral, que de no cambiar, seguirá llevándonos por un desarrollo centralizado con una oferta de bienes y servicios localizada en lo urbano en desmedro de la periferia y lo rural, obligando a estos ciudadanos a acudir al centro en la búsqueda de solución a sus necesidades.

Cómo es posible que toda la población de Paillihue y Santiago Bueras no tengan un Liceo Municipal, y que los estudiantes deban repletar los medios de locomoción y las escasísimas alternativas viales disponibles, o que no tengan una farmacia, ¿Cuántas localidades más tenemos con escasez de servicios básicos? Esas externalidades negativas del desarrollo son precisamente, lo que propongo iniciemos un camino de cambio, por supuesto que es muy difícil, tenemos una historia que nos ha llevado a lo que hoy somos, no olvidemos el ancho de nuestras calles y veredas, la cantidad de años que ha costado irlas ensanchando, todos los cambios son lentos.

No obstante a lo anterior y partiendo de la base que cada vez que se enuncian los problemas, también deben proponerse las soluciones, la propuesta que haré no es mía; no estoy inventando nada; se trata de aprovechar y llevar a la práctica estudios serios que han realizado entidades prestigiosas como la Pontificia Universidad Católica de Chile, con participación de diversos actores relevantes de la sociedad civil, educación superior, sector empresarial, servidores públicos, propuesta que hoy duerme en alguna biblioteca.

Me refiero al Plan de Acción Estratégico de ciudades, propuesto por este grupo de expertos, que contempla una visión de desarrollo futuro sustentable, y que, a partir de nuestra identidad, aspira a generar un territorio más equitativo, con más oportunidades, más participativo, sin importar la edad, el sector donde viva o la cuna donde nació. Dicho plan para su implementación considera cinco grandes áreas: orientaciones estratégicas, un nuevo estilo de gobernanza, acciones estratégicas, evaluación y seguimiento.

En el contexto anterior, una visión de ciudad que se oriente a una descentralización real, donde las condiciones para una mejor calidad de vida no solo estén disponibles para las clases más acomodadas o algunos grupos etarios, donde la búsqueda de la felicidad sea el norte compartido y las distintas localidades y sectores rurales puedan disponer de bienes y servicios de calidad; como también de los espacios para la convivencia, el deporte y la recreación, entre otros; donde no sea prioritario tener que ir al centro, sino que los barrios y las comunas más chicas puedan disponer y disfrutar de condiciones de desarrollo con igualdad de oportunidades y calidad de vida.

Termino señalando que este estudio, además nos propone un conjunto de proyectos estratégicos priorizados, para ello se necesita que todos los actores claves puedan asumir un rol participativo con decisión y compromiso. Recientemente, he participado de reunión con el actual alcalde, quien ha expresado su compromiso y decisión con este Plan de Acción, espero que también otros lo hagan, nuestras ciudades lo necesitan.