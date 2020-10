La No Violencia es Posible… el cambio depende de nosotros

El 2 de octubre de cada año, se conmemora mundialmente el Día de la No Violencia, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas que instauró en Asamblea General el 15 de junio de 2007, la aprobación de celebrar la cultura de la paz, tolerancia, entendimiento y no violencia. Esta fecha también recuerda el natalicio del líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia: Mahatma Gandhi, fuente inspiradora de movimientos sociales que luchan por el reconocimiento de los derechos originarios de la persona y el cambio social. Así, la cultura de la no violencia se enmarca como una representación de trabajar por los cambios sociales, de manera de preservar y garantizar las transformaciones esperadas en una cultura de paz entre la ciudadanía y sus gobernantes.

Hoy en día, estamos rodeados de eventos y noticias donde se evidencian los distintos tipos de violencia hacia poblaciones de diferentes rangos etarios, no haciendo distinción de género o etnia, invisibilizando el respeto a los derechos humanos universales y minimizando, por lo tanto, cualquier tipo de solución pacifica ante los conflictos que se presentan en todos los niveles de la sociedad que componemos.

Podemos pensar incluso, que el Día Internacional de la No Violencia, es una fecha invisible o inservible, sin embargo, el llamado es a visibilizar el problema que involucra a cada persona que compone esta sociedad y este país, generar conciencia de educación la participación de las personas en la resolución de conflictos de forma pacífica, visibilizando al otro como un ente de derechos que no lo hace un enemigo sino un participe de soluciones productivas hacia objetivos que contribuyen al bienestar individual y social.

Estamos llamados hoy a explicar y fomentar una cultura de paz, basada en el diálogo y entendimiento social, para convivir en unión, potenciando la diversidad de la sociedad existente, respetando los distintos ideales y construyendo la sociedad que esperamos desde nuestro imaginario, aportando cada día a que se haga realidad. En la medida en que se logre materializar a través de la educación formal e informal nuevas formas de vivir basadas en el respeto, lograremos instaurar formas de convivir en esta ciudadanía mundial motivando a adquirir herramientas, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanos globales y comprometidos con los derechos dentro de la sociedad de la cual somos protagonistas.