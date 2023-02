Drámatica situación en Yumbel: Vecinos reportan familias atrapadas

A esta hora se realiza un proceso de evacuación varios sectores de la comuna de Yumbel, debidio al avance y propagación del fuego en sectores como La Chicharra, Yahuilo, Pallauquen y Río Negro. El tránsito está cortado y los vecinos temen por sus familiares que se quedaron en el resguardo de viviendas.

María Cáceres, del sector La Chicharra 2, relató que el fuego empezó el viernes y que desde entonces han tenido muy poco apoyo. “De la comunidad nada que decir, los bomberos hacen lo posible, pero ahora recién llegó el apoyo. A mi no me dejaron allá, me evacuaron, no sé si mi casa se quemó o no, pero estoy muy preocupada por mi hija que está allá. También mi perrito y mi gatito, que se me quedó en mi casita”, lamentó.

También en el lugar, Ema Figueroa manifestó su molestía por la tardanza que a su juicio ha tenido la ayuda. Señaló que su familia está atrapada en el lugar. “Mi familia está atrapada por el incendio, esto empezó hace tres días, hemos estado combatiendo por tres noches como hemos podido, y hoy desde temprano avisamos que esto se escapaba de las manos, pero no llegó nadie. La gente con palas llegó ayudar, Bomberos ha hecho lo que ha podido, pero ahora recién aparecen todos, avioneta y todos. Ahora, que hay personas atrapadas, no pudieron salir”, relató.

Revisa los testimonios aquí:

https://www.facebook.com/latribuna.cl/videos/729732432031228/