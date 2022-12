Overworked businessman sleeping resting his head on his hand. Workaholic employee falling asleep because of working late at night alone in the office for important company project.

La crisis económica en diversos países alrededor del mundo, ha sido causada por muchos factores, impactando el cotidiano laboral de los trabajadores y Chile, no ha sido la excepción.

El país enfrenta altos niveles de inflación, los que según el Banco Central chileno se encuentran en un 11,4%, y un 8% en la tasa de desempleo según el INE. Una caída de 0,4 puntos porcentuales en relación a los primeros meses del año, los que muestran una leve mejora, pero que no deja de preocupar a los economistas y a la población. Debido a lo anterior, es que encontrar o mantener un empleo bajo este escenario es un alivio importante

A raíz de esto, es que tras el informe “People at Work 2022: A Global Workforce View” de ADP® Research Institute, se pudieron recoger diversas opiniones de los trabajadores sobre el nivel de gratificación que sienten en sus empleos actuales, así como aquellas cosas que les provocan insatisfacción.

¿Qué tan satisfechos están los chilenos con su trabajo actual?

Tener empleo es siempre una situación gratificante, más con las problemáticas que enfrenta el país. Es por esto, que, tras el estudio, se pudo vislumbrar algunas sensaciones por parte de los chilenos, en donde al ser consultados por su nivel de satisfacción en su empleo actual, un 86% comentó que se encontraba satisfecho y un 39% muy satisfecho. Mientras tanto, existe también otro grupo que se siente medianamente satisfecho con un 47% y otro 14% que no se siente para nada cómodo.

De la misma manera si consideramos el complejo panorama actual que se diseña, se hace importante evidenciar las apreciaciones tanto de los rubros, regiones y/o ciudades, así como del tamaño de las empresas encuestadas, con el objetivo de realizar comparativas de las distintas realidades.

Considerando todas las regiones y todavía bajo esta perspectiva de análisis, las regiones del sur del país son las que se encuentran más satisfechas con su trabajo, sumando un 87%, mientras que, al norte, vemos solamente un 15% de satisfacción. Desde la perspectiva de las ciudades, Isla de Pascua y Puerto Natales son las que muestran un 100% de satisfacción mientras que San Pedro de Atacama, 23% respectivamente.

Tras las aristas mencionadas en el estudio, podemos ver que aquellas empresas que tienen entre 50 a 90 empleados, es el grupo que se siente más satisfecho con su actual empleo (89%) y aquellos que se sientes menos cómodos, son los de aquellas empresas que tienen más de mil trabajadores (18%). Mientras que, en relación con el rubro, los resultados fueron de un 93% para el área de IT/Telecomunicaciones y un 27% para transportes.

Las razones para no sentirse satisfecho

Es en estas fechas de finales de año que muchos trabajadores comienzan a pensar en sus empleos, evaluando qué tan cómodos se sienten como para seguir en ellos. Es en esta atmósfera que aquellos que se sienten menos satisfechos, o son por sentir una falta de progresión laboral (43%), destacándose entre ellos los del género masculino que manifiestan un 48% de los encuestados.

La segunda razón más importante, es la de tener mayor responsabilidad sin un aumento salarial (41%), en donde aquí son las mujeres las cuales se ven más postergadas con un 43%. Así mismo, muy cerca le sigue la insatisfacción por obtener menos beneficios de lo esperado (32%).

Existe también otro factor importante, y es el clima laboral de donde trabajamos, ya que el 31% de los trabajadores comenta que su insatisfacción pasa por una falta de apoyo por parte de la dirección de su empresa. Esto viene a corroborar que el apoyo por parte de los jefes es sustancial para los colaboradores por el sentido de pertenencia que genera.

La quinta y sexta razón para no estar cómodos en el actual trabajo, se basa en un 27% por falta de capacitación y desarrollo y un 25% por pagos incorrectos y atrasados. Cifras que no dejan indiferente a nadie, ya que muchos de los trabajadores buscan reconocimiento y crecimiento en sus trabajos después de determinado tiempo, en donde un aumento de salario, reconocimiento y apoyo es lo fundamental para mantener a trabajadores contentos en las empresas.