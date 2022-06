Inauguran mejoras de aislamiento térmico en departamentos

Hasta Los Ángeles llegó la seremi de Vivienda y Urbanismo, Claudia Toledo, para acompañar a dirigentes sociales en la inauguración de las mejoras en acondicionamiento térmico del condominio social Pedro Lagos.

En el recorrido, la autoridad visitó los departamentos para apreciar los arreglos realizados con financiamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por un monto que supera los mil millones de pesos.

Al respecto, Víctor Toloza, ex presidente de la organización vecinal del condominio, dijo que “esto representa una eficiencia energética, lo que permite que los hogares mantengan una temperatura estable, o sea, no tan frío en invierno y no tan caluroso en verano. Aquí son 108 departamentos y el aporte del Estado fue de más de un millón y medio de dólares; en un momento fue bastante lejano, pero se logró gracias a la unidad de los vecinos”.

Por su parte, la seremi de Vivienda y Urbanismo, Claudia Toledo, manifestó que “este es un programa que tenemos en el ministerio que favorece principalmente a la clase media, en este caso, con acondicionamiento térmico, lo que nos satisface. El proyecto implicó proteger la caja escala, cambiar los vidrios a ventanas de termopanel y modificar elementos externos que generan una mejor calidad y confort en las viviendas que ya son de bastantes años, por eso estamos contentos y tranquilos de poder favorecer a los trabajadores y familias de nuestra provincia”, añadió la autoridad.

Asimismo, el actual presidente de la junta vecinal del condominio social, Ricardo Rodríguez, relató que este importante avance “fue difícil al principio por las consultas técnicas de los vecinos, pero ya nos coordinamos. Significa mucho para nosotros, estábamos bien ubicados aquí pero con estos arreglos la plusvalía ha subido bastante”.

El proyecto financiado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo contempla el cierre perimetral de las escaleras del edificio, también la instalación de energía eléctrica a través de aire acondicionado, ventanas de termopanel y revestimientos para evitar el paso del frío y aislar el calor.