Jardín infantil de Los Ángeles izó bandera mapuche por celebración del We Tripantu

Como una forma de representar la diversidad de vida del universo mapuche, la renovación, la unión y la armonía, el jardín infantil de la Junji El Principito de Los Ángeles realizó el izamiento de la bandera mapuche encabezados por la machi Herminda Nahuelpi en el frontis del establecimiento.

En la instancia participaron, la seremi (s) de educación en el Biobío, Milka Leva, la directora regional, de Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji Biobío, Alejandra Navarrete, la directora del establecimiento, Paola Belmar, docentes, familias y los niños y niñas, quienes plantaron dos canelos y una Araucaria, elementos representativos de la cultura mapuche, junto con la ceremonia que encabezó la machi Herminda Nahuelpi, del territorio bajo Biobío, quien al son del kultrún oró para bendecir a los niños, al jardín infantil y al equipo educativo.

El rito se realizó conforme a las tradiciones aprendidas de los antepasados para la fortaleza y la vitalidad espiritual, y también para alabar, pedir, rogar, mantener y restituir el bienestar y equilibrio de los habitantes del mapu (tierra). Todo esto, en el marco de celebración del Día de los Pueblos Originarios.

La seremi de educación (s) del Biobío, Milka Leva, afirmó que “la experiencia ha sido altamente gratificante y maravillosa. Estar cerca de la machi, que además es una autoridad ancestral me hace sentir privilegiada. La fuerza y la energía que ella transmite es mágica. Es fundamental que este tipo de ceremonias y rogativas se realicen con los niños desde la primera infancia, porque tenemos que enseñarles que somos un país multicultural y estamos avanzando para darle el valor que nuestras diferentes culturas tienen”.

Asimismo, la directora regional de Junji Biobío, Alejandra Navarrete, manifestó que este es: “un acercamiento a la cultura mapuche, porque estuvimos con la Ñaña, la Machi, los niños y niñas, el equipo educativo del jardín infantil “El Principito” de Los Ángeles, y entre todos le agradecimos a la tierra plantando dos canelos y una araucaria.”

La directora del jardín infantil El Principito de Los Ángeles, Paola Belmar, dijo que: “esta actividad es muy importante para nosotros porque iniciamos nuestro proyecto FIEP con el respeto para plantar en nuestra tierra. Estamos felices, ya que esta instancia la organizamos con los niños y niñas, con las familias y el equipo educativo. Además, contar con la machi aquí, que es de la misma comuna donde vive nuestra ELCI Cecilia Collio que es un orgullo, porque logramos conocer más sobre el cuidado de semillas y sobre la cultura mapuche”.

Las familias fueron también protagonistas del Llellipun (rogativa), así indicó Jonathan Medina, padre de dos niños del nivel sala cuna mayor y nivel medio, quien relató: “es primera vez que participo de algo así. Me pareció una experiencia muy bonita y significativa. En mi vida había plantado un árbol. De hecho, en mi casa no se me da ni el pasto, pero fue algo muy interactivo y lo agradezco porque mis hijos están creciendo y ya entienden dónde están nuestros orígenes y de donde provienen las cosas que comemos”.