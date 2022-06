¿Por qué es feriado el 21 de junio?

El próximo martes 21 de junio, muchos trabajadores y trabajadoras de Chile, podrán optar a un descanso intermedio de su jornada laboral, a propósito de la conmemoración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

Si bien, en algunos calendarios -por error- surgía el tan anhelado color rojo el día lunes 20 de junio, lo cierto que esta fecha en particular no se modifica, ni adelanta, siendo efectivamente el día libre oficial, el 21 de junio, dejando la posibilidad de un día puente.

Revisa nuestra nota aquí: ¿Feriado el 20 o el 21 de junio?

Pero, ¿qué se celebra? Pues este 2022 se conmemora por segunda vez, desde su instauración, el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. La ley entró en vigencia a mediados de junio de 2021, pocos días antes de la primera jornada feriada por esta conmemoración.

La normativa establece que cada 21 de junio de cada año está declarado como feriado legal para honrar a los Pueblos Indígenas, fecha que coincide con la ocurrencia del solsticio de invierno. Por lo tanto, el martes 21 de junio, la mayoría de los trabajadores no concurrirán a sus fuentes laborales.

El segundo feriado de junio es por San Pedro y San Pablo. Es un festivo religioso católico y se conmemora los 29 de junio de cada año. Sin embargo, la ley indica que ese feriado SI se traslada para el día lunes anterior a la fecha de celebración. En consecuencia, se conmemorará el lunes 27 de junio, convirtiéndose en un fin de semana largo.

¿Irrenunciable? El artículo 2 de la ley 19.973, modificada por las leyes 20.215, 20.629 y 20.918, es el que establece cuáles serán los feriados irrenunciables en Chile. La norma indica que son días de feriado obligatorio e irrenunciable los días 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año, para todos los trabajadores del comercio, salvo aquellos que presten servicios en lugares como clubes, restaurantes, establecimientos de entretención y otros sitios. Por lo tanto, el 21 de junio no está incluido en esta categoría, tampoco el día 27 de junio. No obstante, aquello es una buena oportunidad para el descanso y porque no, alguna salida familiar.