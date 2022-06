Municipio angelino y agrupaciones animalistas presentan querella por maltrato animal

A raíz de los hechos registrados por la cámara de seguridad de un servicentro ubicado en Avenida Ricardo Vicuña con calle Valdivia, se evidenció que un hombre fumaba en el recinto, y cuando bomberos alertó al sujeto que esta acción está prohibida, este se molestó iniciando un altercado y se retiró. Posteriormente el mismo auto que aparece en las cámaras, volvió al lugar de los hechos, atropellando intencionalmente a una perrita que circulaba por el sitio.

Por esta razón, la mañana de este lunes el concejal Alejandro Cano, junto a Leslie González de Orejitas Solidarias, Fabiola Hermosilla de Mascotas Perdidas Los Ángeles y Adopción de Mascotas Los Ángeles, y Karina Altamirano de Bigotes Callejeros, ingresaron al Juzgado de Garantía de Los Ángeles una querella por el delito de maltrato animal.

El alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, aseguró que se tomarán las medidas “para que hechos como este no vuelvan a ocurrir. Creemos pertinente presentar los antecedentes ante los tribunales, por esto que está penado por la ley. Queremos que se haga la investigación y se identifique a esta persona, determinándose si hay responsabilidades en esto tan grave y lamentable, ya que sin importar quién estaba adelante, el vehículo continuó la marcha sin esfuerzo para detenerse”.

El edil añadió que “no es razonable ni debemos acostumbrarnos a esta situación que esperamos no vuelva a ocurrir nunca más. Entregaremos información recopilada en el video y otras preguntas que hicimos en el lugar de los hechos, para que la policía trabaje en investigar quién fue”.

Por su parte, Fabiola Hermosilla, quien preside Mascotas Perdidas Los Ángeles y Adopción de Mascotas Los Ángeles, manifestó que “han ocurrido muchos hechos como estos en Los Ángeles. Siempre que presentamos denuncias, las causas se archivan y no quedan en nada, por lo que no queremos que esto quede así. Queremos marcar un precedente, nos ha pasado antes entonces no queremos que quede impune, en esta oportunidad hay pruebas de que fue intencional”.

En cuanto a las sanciones que podrían recaer en el autor del delito, de acuerdo a la “Ley Cholito” por lesiones graves en la integridad física o muerte del animal son: pena de presidio menor en su grado medio, y multa de 20 a 30 UTM, además de la inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de cualquier tipo de animal.

Para hoy martes 14, a las 17:30 horas, se convocó otra manifestación pacífica. Para esta actividad el llamado es a asistir con ropa blanca y alimento para mascotas, con la finalidad de exigir justicia frente a hechos de maltrato animal ocurridos en la comuna.