VIDEO: Denuncian usurpación ilegal de terreno en el sector de La Suerte en Nacimiento

Una mujer de la comuna de Nacimiento denunció la usurpación ilegal de su terreno comprado en el sector de La Suerte, el cual fue ocupado de manera irregular por otra persona a principios de este año 2022.

El terreno habría pertenecido a su familia por varios años y nunca fue regularizado, por lo que sólo cuenta hasta el día de hoy con una sesión de derechos, por lo que la actual propietaria comenzó el año recién pasado a realizar las gestiones pertinentes para obtener los documentos legales que acrediten la propiedad del terreno.

Diario La Tribuna conversó con María Cecilia Moraga, quien relató que ha enfrentado meses complicados y angustiantes desde comienzos de este año, cuando vecinos le informaron que se habían tomado su terreno, y por el cual hasta el momento, a pesar de las denuncias realizadas y trámites ejecutados, aún no es desalojado.

La afectada comenzó su relato comentando que “yo compré un sitio en Nacimiento, el cual ha pertenecido a toda mi familia, mis abuelos, mis padres, y nosotros en general que vivimos todos ahí. Ese sitio yo lo compré en mayo del 2021, y empecé la regularización por medio de Bienes Nacionales, y luego en enero me avisaron que el sitio había sido tomado por una persona que vive al lado del sitio y colindante con nosotros”.

En esa misma línea, la afectada agregó que “ella se tomó el sitio, y hasta el día de hoy no he tenido respuesta de la denuncia, y no he podido ingresar a mi sitio. Tomamos unos abogados, y lamentablemente no nos ha ido bien con el trámite, en Nacimiento nos rechazaron la querella”.

En este punto, la afectada indicó que intentó buscar una solución vía judicial, pero que lamentablemente le dieron a conocer que el trámite judicial no se desarrolló de manera correcta, lo que ha retrasado la solución final que es el desalojo de las personas que se encuentran en su propiedad.

CONSTRUCCIÓN ILEGAL

Además relató que desde las afueras se observa que los ocupantes levantaron una construcción al interior del terreno que se encuentra en toma, lo que evidenciaría que no hay intenciones de dejar el sitio ubicado en el sector de La Suerte en la comuna alfarera. En ese sentido manifestó que

“empezaron a construir en el terreno, y esta mujer puso a un caballero y lo llevó a vivir ahí, porque ni siquiera vive ella ahí en el terreno”.

Frente a esta situación, María Cecilia Moraga solicitó la intervención de las instituciones correspondientes en esta materia, debido a que no ha visto mayores resultados desde que realizó la denuncia hace casi meses, por lo que enfatizó que “queremos que nos devuelvan el terreno, ella no tiene arte ni parte en el terreno, es más ella no vive ahí”, precisó.

ANTECEDENTES DEL SITIO

La afectada confirmó que actualmente realiza los trámites para regularizar su terreno a través del Ministerio de Bienes Nacionales, iniciando las gestiones el pasado 3 de diciembre de 2021, cuando “reúne, en principio, los requisitos necesarios para proceder a la regularización de la posesión material de la propiedad en particular”.

Por último, diario La Tribuna accedió a un video en donde las partes en conflicto entablan una conversación informal, a metros de distancia. Desde el sitio en litigio la mujer denunciada grita: “Estos terrenos no están inscritos en la notaría, no están inscritos en el Conservador, la verdadera dueña de esta parcela son los primeros que vendieron aquí… hagan lo que quiera”, se escucha en parte de la conversación.