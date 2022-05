Presidente de Fenasitransfor lamentó "torpedeo" a proyecto de ley de infraestructura crítica

El presidente de la Federación Nacional del Sindicato del Transporte Forestal -Fenasitransfor- Heriberto López dio a conocer la preocupación del gremio de trabajadores debido a los retrasos que ha presentado el proyecto de ley que busca incluir a las rutas del país y considerarlas como infraestructura critica.

En este caso comentó que “nos preocupa de que se esté retrasando la presentación de la reforma constitucional que permitiría desplazar militares en la calle para proteger la infraestructura crítica. Lamentamos que el partido comunista y el Frente Amplio estén torpedeando de alguna manera los compromisos que hicieran la ministra del interior y su subsecretario con nosotros, los dirigentes de los gremios de trabajadores forestales y transportistas de carretera”, precisó.

Junto con ello enfatizó que “nos preocupa mucho de que no se esté cumpliendo la palabra empeñada, y que producto de esto mismo esto se retrase, y algo más grave, que producto del cansancio, las humillaciones y del desgobierno que hay y de la desprotección que hay hacia los trabajadores, ocurran enfrentamientos”, puntualizó.

A lo anterior agregó que “los desafío que hoy día hacen las agrupaciones que hoy día se adjudican los atentados terroristas lo dicen muy claro, ellos no van a conversar y no van a dialogar, y muy por el contrario, se están preparando y armando para hacerle frente a las medidas que tome el gobierno, y ahí en medio de eso estamos nosotros, estamos los trabajadores, que de una u otra forma tenemos que aguantar lo que venga. Nosotros no nos podemos quedar tranquilos hasta que esto tenga un buen desenlace, y hacemos llamados a los partidos políticos a que apoyen esta medida, que sólo es por el bien de miles de trabajadores”, finalizó el dirigente.