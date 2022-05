Región del Biobío registró 190 casos nuevos de Covid-19

La vida como no la conocíamos cambió de forma abrupta cuando durante los primeros meses de 2020 llegó a Chile, hasta ese momento, un desconocido virus denominado Covid-19. Su arribo nos terminó acostumbrando a diversas cosas, como el uso de mascarilla, el encierro y, por supuesto, el balance diario que entrega las cifras más recientes en el país.

Comenzando desde el ámbito local, es decir, desde la provincia de Biobío es necesario destacar los datos más relevantes. En cuanto a la comuna con más casos nuevos (20) y activos (107), Los Ángeles vuelve a estar en el primer lugar provincial, en consecuencia también sigue siendo la localidad con más casos acumulados contabilizando 48.163 desde que comenzó la pandemia.

Esta situación es todo lo contrario a las comunas de San Rosendo y Quilaco que, según el último balance, son las únicas localidades que registraron 0 casos nuevos y 0 casos activos. El caso particular de Quilaco es digno de alabar, puesto que, se ha mantenido inmune en los días que van de esta semana.

A su vez, otras de las comunas que no registraron casos nuevos fueron Alto Biobío y Santa Bárbara, no obstante, la situación no es del todo destacable puesto que aún mantienen casos activos. En el caso de Alto Biobío registra un caso activo y Santa Bárbara dos.

Las cifras generales entregadas por la autoridad sanitaria que permiten dilucidar el panorama en la provincia de Biobío dan cuenta que al 10 de mayo de 2022 se registraron 38 casos nuevos, 164 activos, 915 fallecidos, 85.836 recuperados y 86.000 acumulados en lo que va de la pandemia.

Finalmente, desde el Servicio de Salud Biobío se detalló que al miércoles 11 de mayo existen 21 pacientes hospitalizados en la red asistencial. Del total de pacientes, 9 se encuentran hospitalizados en el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, de los cuales 4 están en la Unidad de Paciente Crítico COVID (3 de ellos conectados a ventilación mecánica) y 5 pacientes en servicio de medicina. En tanto, en los hospitales de la familia y la comunidad se entregó la siguiente cifra de pacientes hospitalizados: 10 en Mulchén, 1 Huépil y 1 Yumbel.

EL PANORAMA REGIONAL

Según detalló el seremi de Salud del Biobío, Eduardo Barra, la región registró 190 casos nuevos y 718 casos activos de Covid-19, lo que arrojó un total de 355.048 casos acumulados al 10 de mayo de 2022, asimismo se registraron 3.607 fallecimientos confirmados por Covid-19, además de 675 casos probables, sumando 4.282 fallecidos totales.

En relación a las provincias que componen la región del Biobío la que más casos activos registró fue Concepción con 404, seguido de Biobío con 164, Arauco con 56, 13 a otras regiones y 81 casos en investigación domiciliaria.

Acerca de la mayor cantidad de casos acumulados estos se concentran en Concepción (51.246), Los Ángeles (48.163) y Talcahuano (32.407), mientras que, por un lado, las mayores tasas de incidencia radican en Arauco, con 27.249,9 casos por cada 100 mil habitantes; seguido por Hualpén y Tomé, con 23.672,1 y 23.501,2 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Y, por otro lado, las comunas con mayor tasa de activos corresponden a Contulmo, con 94.8 casos activos por cada 100 mil habitantes; Antuco, con 69,7 casos por cada 100 mil habitantes; y Tomé, con 64,7 casos por cada 100 mil habitantes.

En un desglose más específico de los datos, las comunas que más casos activos registraron a nivel regional fueron Concepción (110), Los Ángeles (107) y Hualpén (51).

Por último, en la red regional de salud pública y privada de un total de 191 camas UCI y 170 camas UTI, existe una disponibilidad del 14 % y 14 % respectivamente con una alta capacidad de reconversión, pudiendo derivar pacientes a recintos de la misma región u a otras regiones del país de ser necesario. En el caso de la dotación de ventiladores mecánicos de 191 existen 113 disponibles.

SITUACIÓN PAÍS

Según la información difundida por el Ministerio de Salud de Chile, a nivel país se registraron 3.048 casos nuevos de Covid-19, de los cuales 1.936 corresponden a personas sintomáticas y 330 no presentan síntomas. Además, se registraron 782 test PCR Positivo que no fueron notificados.

A su vez, se informó que a nivel nacional hay 11.485 casos activos, 3.586.522 de casos acumulados y 3.517.488 casos recuperados. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), en las últimas 24 horas se registraron 25 fallecidos por causas asociadas al Covid-19, por lo que el número total de fallecidos asciende a 57.667 en el país.