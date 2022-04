Dormir mal repercute de manera negativa en el ambiente laboral

Entre 2019 y 2020 se perdieron 13.4 billones de dólares anuales por mala productividad causada por trastornos del sueño, según un informe de la Sleep Health Foundation de Australia.

A su vez, un estudio de American College of Occupational and Environmental Medicine, determinó que una empresa podría perder 1.967 dólares al año, más de 1.200.000 pesos chilenos, por cada trabajador con alguno de estos problemas no diagnosticados.

Dormir tiene un impacto directo en la forma en que las personas se desempeñan en el día a día. Al respecto, profesionales de Clínica Somno explican que los procesos neuronales que se dan mientras se duerme tienen un impacto en la memoria y el aprendizaje. Así también, si se descansa poco, pueden aumentar los niveles de estrés, el mal humor y un peor estado físico.

Estos efectos negativos toman mayor importancia cuando estudios nacionales indican un aumento en los trastornos de sueño en los últimos años.

El último “Termómetro de Salud Mental ACHS-UC” indicó que un 46,9 % de las personas encuestadas presentó algún grado de problema para conciliar el sueño desde el arribo de la pandemia.

“El mal dormir que hoy tienen los chilenos tiene consecuencias directas en su vida laboral, lo cual es preocupante. Un trabajador que no duerme bien no sólo tendrá un menor rendimiento y productividad en el día, sino que podrían aumentar las probabilidades de sufrir accidentes laborales provocados por cansancio”, explicó el neurólogo Dr. Pablo Guzmán.

En esta línea, un estudio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, publicado en la revista científica BMC Public Health indicó que un 24% de los accidentes laborales de trayecto son causados por problemas de sueño. Estos incluyen incidentes por parte de quienes conducen o problemas asociados al transporte público o privado.

“Los pacientes con trastornos del sueño tienen diez veces más probabilidades de tener licencias en el lugar de trabajo. Sin embargo, cuando son tratados, especialmente por apneas del sueño, su calidad de vida mejora exponencialmente, además de disminuir factores de riesgo tanto en su salud mental como física”, agregó el especialista.

Dentro de los síntomas más comunes para detectar algún trastorno del sueño se encuentran la somnolencia diurna excesiva, la dificultad para conciliar el sueño, el agotamiento físico, un bajo rendimiento y/o concentración, dificultad para cumplir obligaciones y, en algunos casos, respiración irregular.

RECOMENDACIONES

Los especialistas aseguran que algunas medidas que pueden garantizar una buena higiene del sueño es, en primer lugar, descansar el tiempo suficiente procurando un mínimo de 8 horas continuas.

En segundo lugar, evitar las variaciones drásticas en los horarios destinados al descanso, es decir, mantener una hora específica tanto para acostarse como para levantarse. Lo ideal es utilizar estas rutinas incluyendo los fines de semana, de esta forma se evita volver a desordenar el denominado reloj biológico.

En tercer lugar es fundamental eliminar el consumo de bebidas como el alcohol durante la noche, ya que, aunque favorece el inicio del sueño, posteriormente produce un sueño de mala calidad y poco eficaz para producir descanso. La situación es similar con el consumo de alimentos o bebidas no alcohólicas que no favorecen al organismo en los momentos previos a dormir.

Por último, pero no menos importante, es crucial realizar ejercicio un mínimo de 30 minutos diarios. La actividad física permite liberar energía lo que influye en la inducción del sueño evitando los periodos de insomnio.