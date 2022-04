Las posiciones encontradas de Veloso y Barceló sobre la Convención Constitucional

Los convencionales constituyentes del distrito 21 de Biobío, Paulina Veloso y Luis Barceló, fueron entrevistados por radio San Cristóbal para referirse a las semanas finales del trabajo de la Convención Constitucional, previo a la labor que cumplirá la comisión de armonización que deberá entregar el borrador definitivo que será plebiscitado el 4 de septiembre.

En sus intervenciones, los representantes de la zona en el cuerpo colegiado evidenciaron sus posiciones divergentes sobre los diversos temas que se han debatido en la instancia, en asuntos como sistemas de justicia y de conformación del Estado.

Para Paulina Veloso, “los espacios para generar consensos ya pasaron. Dentro de las comisiones se podía conversar y dialogar, habían representantes de todos los sectores, con espacios y materias más acotadas. Sin embargo, en varias comisiones hubo antagonismos en que fue imposible dialogar y el portazo fue muy fuerte”.

Para la convención del distrito 21, “la mayor parte de la ciudadanía no se siente representada por esta propuesta de constitución, siente que entrega privilegios a un nuevo grupo, por eso se dice que es indigenista”.

Aunque dijo tener una postura ya tomada sobre si rechazara o aprobará el borrador de nueva constitución, argumentó que “acorde a lo que hemos ido aprobando y lo que ha quedado en la propuesta de nueva constitución, seguiremos haciendo todos los esfuerzos para que en lo que queda, haya algo de sensatez en lo que se vaya aprobando. Sin embargo, siento que es difícil que pueda levantar cabeza”.

Para Veloso, “las voces mayoritarias han dejado de oír a la ciudadanía y se han centrado en los intereses que representan. En la Convención hay mucho activismo de las feministas, los eco-constituyentes y de los pueblos indígenas pero la voz que falta es la del 80% de los chilenos y chilenas que apostaron por este proceso y se han visto muy defraudados”.

Según sus palabras, “poco se ha escuchado al resto de los convencionales y creo que también a la ciudadanía. Se están regulando materias que a nadie le importan, como el reino Fungi”.

También puso sus reparos en lo que es el trabajo de formas de Estado y las relaciones entre los distintos poderes, “como la eliminación del Senado y una Cámara de las Regiones que no es un contrapeso real al poder político del Ejecutivo. El poder estaría en la Cámara de Diputadas y Diputadas y no en las regiones. Se miente a la ciudadanía al decir que la Cámara de las Regiones tendrán mayor poder de decisión pero cuando uno analiza las facultades, se da cuenta que no es real”.

LUIS BARCELÓ

Una posición distinta expuso Luis Barceló quien argumentó que “sumando y restando, el trabajo de la Convención Constitucional, a pesar de todos sus peros, es francamente positivo. Hay muchos temas en que hay alarmas innecesarias y artificialmente creadas”.

A su juicio, “siempre un cambio constitucional genera incertidumbre pero ya soy un hombre bastante viejo y a mis 68 años se darme cuenta lo que está sucediendo. Creo es un cambio positivo para el futuro, además que no queda entregado solo a la constitución sino lo que a lo que la ley diga como mandato y eso se va a desarrollar en muchos años”.

También se refirió a lo que catalogó como “acciones para asustar y de ocasionar temor en los futuros votantes del plebiscito de salida” situaciones como la de los fondos previsionales. “Se ha instalado, promovido por un sector del mundo político, la idea que es necesario dejar consagrado en la constitución que los fondos de pensiones son inexpropiables. La verdad es que eso no existe en constitución alguna en el mundo se ha normado sobre algo así”.

Además, añadió, “no existe inexpropiabilidad. Si alguien ha acumulado 20 millones de pesos, para expropiarle habría que pagarle los 20 millones de pesos, eso no tiene sentido. Lo que tendría que ser es el comiso y confiscación”.

Barceló puso acento en que, por ejemplo, “se está consagrando un sistema público de salud nacional muy similar al de España o Inglaterra. Eso no quiere decir que no te puedas atender, a tu costa, en el sector privado. No hay ningún problema en que tengas un seguro de salud, que es la forma que muy posiblemente debieran tomar las isapres. Hay que reconocer que había una norma, que fue rechazada, en el sentido que no se podía hacer esa conducta y que, a mi parecer, coarta la libertad de elección”.

“La gente debe estar segura que va a tener un excelente sistema nacional de salud pero si tiene los fondos necesarios para atenderse en el fondo privado, lo podrá hacer”, insistió.

PLURINACIONALIDAD

Luis Barceló: “Chile es plurinacional. En nuestro país ya viven 10 naciones. Hay algunos que se reconocen como aimaras o quechuas, mapuche o diaguitas, entre otros. En los hechos, Chile es plurinacional porque en las leyes así ya lo están indicando.

Lo que hacemos en la constitución, simplemente, es dejar eso en un nivel superior, más allá de lo legal sino que constitucional. En la práctica, es la ley la que deberá determinar el sentido y alcance de la norma.

Es mi deber advertir a la ciudadanía que son exageraciones de la nota que son muy extremas. La norma no dice eso, lo que hace es reconocerlos como indígenas, a tener un territorio donde puedan tener sus prácticas políticas comunes ancestrales y autogestionarse, pero solo dentro de su territorio. El detalle lo debe dar la ley, no la constitución. Es un tema de largo plazo, a 5 o 10 años y puede que no se implemente porque dependerá de la voluntad de los gobiernos que vengan”.

Paulina Veloso: “Estamos preocupados por los diferentes sistemas de justicia, uno para chilenos y otro para pueblos indígenas. Eso es negativo porque si nos vamos al detalle, los pueblos originarios no tienen sistemas de justicia. En nuestra zona, con población mapuche en general, no hay un sistema de justicia y quedaríamos al arbitrio del lonco para definir la sanción y no solo a los indígenas porque en el caso de una disputa entre un indígena y un chileno, también nos podemos ver afectados por esta legislación”.

“Estamos en zona de conflicto y los delitos penales de acá SON contra las personas, la integridad física, hay amenazas. Es difícil q este sistema que ya está aprobado en la comisión y en su implementación habrá una gran dificultad. Además, tampoco se excluyeron las materias penales”.