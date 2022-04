Entregan recomendaciones para un consumo seguro de productos del mar

La nutricionista jefa de la Unidad de Alimentación del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, Liz Martínez en entrevista realizada en radio San Cristóbal entregó recomendaciones acerca del consumo de alimentos en Semana Santa.

En primera instancia, respecto a los productos del mar la profesional enfatizó en que “esta semana hay un aumento considerable de estos alimentos, pero es importante que se tenga un consumo seguro. Para que esto sea así, una de las cosas más importantes es adquirir productos en los locales que están autorizados por la Seremi de Salud. De esta forma se acredita que tienen una buena cadena de frío”.

En este sentido, Martínez enfatizó en que los productos deben estar bien conservados, evitando aquellos que se encuentren a temperatura ambiente. “En cuanto al pescado, es muy importante el olor, es decir, que no presente un olor a amoníaco, a su vez, los ojos deben estar brillantes y sus branqueas de color rojo. En el caso de los mariscos, para verificar que estén frescos, la idea es que estén vivos. Y si están cerrados, debería reaccionar al tacto indicando que están vivos”, agregó.

Uno de los mitos más comunes que existe durante esta época y alrededor del consumo de mariscos en general, es que el limón permite cocer los alimentos. Al respecto la nutricionista es tajante al afirmar que: “Es muy importante que pescados y mariscos se consuman cocidos con un hervor de al menos cinco minutos (…) Recordar que el limón no cuece los alimentos”.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE UN CONSUMO SEGURO

Siguiendo con las precauciones necesarias para evitar problemas alimentarios al ingerir mariscos y otros productos. Andres Voisier, académico de Nutrición y Dietética respondió cinco preguntas cruciales.

¿En qué fijarse al comprar pescado fresco y/o congelado?

Principalmente en el olor, es decir, que presente un aroma fresco al mar o algas frescas. A su vez, la musculatura debe ser rígida, que no se hunda a la presión del dedo, o bien si lo hace, retorna de inmediato a su condición normal. Los ojos, por su parte, deben estar brillantes y no hundidos. En cuanto a las branquias, deben tener un color rojo brillante y, acerca de las escamas deben estar adheridas con brillo metálico.

¿En qué fijarse al adquirir mariscos?

Es importante que su aspecto general de cuenta de que están vivos y con buen aspecto, manteniendo sobre todo un olor fresco. Es útil a la hora de comprar estimular al molusco comprobando si reacciona.

¿Cuándo debo rechazar un producto?

Se debe evitar comprar cuando existan signos de descongelación (para productos congelados), blandos, con exudación de jugo o que claramente sea un solo bloque para los mariscos. Siempre considerando de por medio si existen olores o sabores impropios a la especie.

¿Cómo manipular los productos en casa?

La compra de cualquier tipo de pescado deberá hacerse en comercios habilitados que presenten buena higiene general y exhiban sus productos frescos refrigerado o conservados en abundante hielo o congelados.

Asimismo, al momento de comprar no se debe guardar el producto por más de 1 a 2 días en la parte más fría del refrigerador. Evitando siempre descongelar y volver a congelar los alimentos. Al descongelarlos, no hacerlo a temperatura ambiente y una vez preparados (cocidos), consumirlos lo antes posible.

¿Qué pasa con los mariscos enlatados?

Por un lado, deben estar limpios y sin presencia de escurrimientos, por otro lado, la etiqueta debe estar íntegra. A su vez, es necesario revisar la fecha de vencimiento y revisar que los envases no estén inflados ni golpeados, ya que esto es sinónimo que no hubo un cierre hermético y este posiblemente contaminado por bacterias. Por último, chequee que la lata no presente óxido en ninguna de sus partes y signos de adulteración.