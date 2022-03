Quinto retiro: Diputadas del distrito 21 analizaron posible nuevo retiro de fondos de pensiones

Este lunes la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó por 117 votos a favor y 26 en contra, la posibilidad de analizar un nuevo retiro de fondos previsionales desde las AFP, por lo que tras esta votación se sostiene que, es posible avanzar en esta materia, a pesar del rechazo del denominado cuarto retiro en noviembre del año pasado.

Recordemos que el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric ha manifestado su negativa de avanzar en un proyecto de estas características, y donde desde el ejecutivo se manifestó que la prioridad esta en avanzar en una nueva reforma previsional.

KAREN MEDINA “LAS PERSONAS PUEDEN ACCEDER A RECURSOS SIN ENDEUDARSE”

En este caso la diputada del distrito 21 Karen Medina (PDG) se refirió a este tema, donde indicó que “creo que nunca es bueno que la gente retire sus propios recursos para la vejez, pero lamentablemente la solución es por parte de los gobiernos se han demorado, y no han estado a la altura de las necesidades de las familias”, expresó.

Junto con ello, la parlamentaria de la zona agregó que “por eso, a la espera de que se consiga una reforma previsional que logre mejorar de una vez por todas las pensiones, fórmulas como los retiros, resultan indispensables para que las personas puedan acceder a sus recursos sin seguir endeudándose”, enfatizó.

Por último, Karen Medina comentó que “quiero hacer un llamado al nuevo gobierno a que con urgencia presente un paquete de medidas para apoyar a quienes ya no cuentan con fondos para hacer retiros, la necesidad es hoy y la gente no puede esperar”, puntualizó.

Diputada Karen Medina

JOANNA PÉREZ: “NO ES UNA BUENA POLÍTICA”

La diputada Joanna Pérez (DC) también se refirió a este nuevo proyecto de ley. A su juicio, “el sistema de retiros no es una buena política, lo hemos sostenido porque perjudica a los pensionados y al sistema en general, pero lamentablemente no se quiso avanzar en una reforma en pensiones, pese a que nosotros estuvimos disponibles, generamos propuestas, y teníamos una buena propuesta pero no hubo voluntad en general de otras bancadas en avanzar con ello”, indicó.

Al abordar la mirada del actual gobierno, Pérez manifestó que “el Presidente Boric ha sostenido que no está de acuerdo con el retiro, él quedo sólo en esa tesis porque su coalición política no lo apoyó, Nosotros hemos dicho que si se presentan propuestas integrales de apoyo a las familias, a las Pymes, propuestas reales, que reflejen la difícil situación en que se encuentran hoy día, que es distinta a la pandemia, porque esto tiene que ver también con los efectos de esa pandemia, la necesaria reactivación económica que no hemos podido instalar, y por cierto los efectos de la guerra que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, y los efectos que eso va a seguir acarreando, hace necesario una ayuda muy específica focalizada, pero una ayuda integral también a las personas, a las Pymes, a las que han resistido y que hoy día se encuentran un situación muy compleja”, enfatizó.

En esa misma línea, Joanna Pérez comentó que “esto también tiene que ver con condiciones externas al país, no solo el tema interno que se le quiere señalar que genera inflación y otros, tenemos una economía abierta y eso genera también múltiples defectos internos, así que creo que se necesitan ayudas bastante innovadoras que vayan en beneficio de quienes lo necesitan, pero además a las Pymes que lo están pasando mal, que no pueden parar si hay sectores y rubros muchos más afectados hoy día”, indicó.