Presidente de Tercera División: “Para nosotros, la Copa Chile ha sido un cacho”

La Copa Chile, para los clubes de Tercera División, es desde ahora la “Copa Chiste”, es que no tiene otro nombre a lo ocurrido con los cuatro equipos del fútbol ANFA “invitados” a participar en el tradicional torneo del fútbol chileno que, de acuerdo con la programación en la primera fase, debían enfrentarse equipos de la ANFP de la Segunda División Profesional, contra ANFA.

Al menos esa era la idea original, darles cabidas a los clubes amateur invitados para la ocasión, pero esa invitación para los clubes afectados no fue tal.

Este fin de semana debían jugar, los clubes Aguará, Tricolor de Paine, Dante de Nueva Imperial y Colegio Quillón ante los rivales de la Segunda División Profesional en calidad de local, pero fueron eliminados por la ANFP, acusando incumplimiento de las bases del torneo.

El argumento esencial fue el no contar un reducto habilitado por las autoridades para jugar como local, decretando el paso a la siguiente ronda de Rodelindo Román, Lautaro de Buin, Deportes Concepción e Iberia, de forma automática.

El presidente de la Tercera División, Antonio Medina en entrevista con La Tribuna no ocultó su molestia, señalando enfáticamente que – “La Copa Chile para nosotros ha sido un cacho, los presidentes, dirigentes de los clubes que fueron invitados cumplieron al máximo con las exigencias impuestas por la ANFP, pero sino existe voluntad por parte de los delegados presidenciales y de la ANFP, más no podemos hacer”.

El origen de toda esta polémica se inicia en la aplicación del artículo 23, en el que la normativa decreta sanción por no disponer de estadio para actuar de local.

NORMATIVA DEL PLAN ESTADIO SEGURO, “LA PIEDRA TOPE”

“Yo les puedo decir que, y con mucha franqueza que desde la ANFP recién el pasado 3 de marzo, nos informaron que todos los clubes de la Anfa insertos en la Copa Chile, debían cumplir con la normativa del Plan Estadio Seguro”, explicó el presidente de la Tercera División, el problema – dijo – es que quienes debían visar la documentación era los delegados presidenciales quienes llevaban pocos días en sus cargos. “Exigieron documentación extra para habilitar los estadios, dentro de la normativa del Plan Estadio Seguro y obviamente no se alcanzó a reunir la documentación pertinente”, manifestó el personero.

Pero el dirigente Antonio Medina, no se quedó tan solo en esa información, sino que además criticó a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, indicando, que no es posible que se pretenda en pocos días, cumplir con una serie de documentaciones extras a las que ya se habían hecho en los estadios cuestionados, “es imposible en pocos días se pueda cumplir las exigencias de Estadio Seguro, donde cada club debe contar con los servicios de un arquitecto, calculista y prevencionista de riesgo, es que si usted saca la cuenta de los servicios de cada uno de estos profesionales, solo para cumplirle a Estadio Seguro, cada club debe desembolsar a lo menos tres millones de pesos y donde el fútbol amateur no cuenta con esos recursos. Todos invirtieron en sus recintos deportivos para que después de invitarlos les den un portazo en la cara”, afirmó.

Puntualizó que las leyes tienen letras y espíritu y aquí el espíritu es jugar la Copa Chile, donde hay comunas en el que jamás habían estado en una instancia como ésta, y que se habían preparado mejorando sus estadios, sus recintos, entonces, ¿dónde está el espíritu de esta ley?, ellos solamente aplican la ley, manifestó el dirigente a La Tribuna.

Finalmente agregó, – “los presidentes, dirigentes de los clubes que fueron invitados cumplieron al máximo con las exigencias impuestas por la ANFP, pero sino existe voluntad por parte de los delegados presidenciales y de la ANFP, más no podemos hacer”.

Deportes Iberia, que debía jugar con Club Colegio Quillón, avanzó a la siguiente fase sin jugar.