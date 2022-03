Casi 900 personas fiscalizadas y un sumario sanitario marcaron la festividad del “20 Chico” en Yumbel

Como cada 20 de marzo las autoridades locales de Gobierno y de Salud llegaron hasta la comuna de Yumbel para supervisar en terreno las fiscalizaciones de la Seremi, Carabineros e inspectores municipales locales, durante la segunda celebración a San Sebastián, denominada “20 Chico”.

Al respecto, la delegada presidencial provincial de Biobío, Paulina Purrán, indicó que “para nosotros lo más importante es la protección de las familias, y por supuesto que se cumplan las condiciones para que las personas puedan vivir su fe este 20 de marzo sin mayores peligros. Hoy es un aforo mucho más reducido al que estamos acostumbrados en esta fecha en Yumbel, pero hay que recordar que las personas tienen la oportunidad de seguir todas las misas de hoy a través de distintas plataformas en línea”

En relación a lo mismo, agregó que “desde hace semanas que ha existido una coordinación entre el municipio, las policías, la autoridad sanitaria y la parroquia, para resguardar como se ha hecho en años anteriores, que esta festividad religiosa que tanto público concitaba, no generara riesgos de contagios en medio de esta pandemia que sigue vigente”.

En tanto, el alcalde de Yumbel, José Sáez, puntualizó que “lo inusual de esta festividad fue un grupo de comerciantes no autorizados que se ubicaron en el frontis del estadio municipal a quienes se intentó desalojar en diferentes oportunidades sin éxito, a pesar de que en nuestra comuna se estableció un decreto alcaldicio que prohibía estas actividades. Esperamos, que esto no sea un foco de contagios de Covid-19 ya que esto era la mayor de nuestras preocupaciones por la cual este alcalde y su concejo tomaron esta determinación, al igual que autoridades de la Iglesia, quienes determinaron no realizar actividades presenciales”.

Quien también arribó hasta la comuna Santuario fue el delegado de la Seremi de Salud, Cristóbal Vidal. Explicó que “hemos realizado un exhaustivo trabajo de fiscalización, tendiente más en la educación de la comunidad, que en lo punitivo. En temas de seguridad alimentaria, se han realizado hasta el 19 de marzo, 74 fiscalizaciones a distintos locales tanto fijos como ambulantes, mientras que nuestros equipos de vigilancia de la normativa Covid-19, han fiscalizado a cerca de 900 personas.”

“Solo hemos iniciado sumario sanitario a una persona, una mujer que se rehusaba a usar su mascarilla mientras estaba haciendo fila para el ingreso a cajero automático, a pesar de la solicitud reiterada de nuestros fiscalizadores para que usara este importante elemento de protección a la salud,” agregó el representante provincial de la autoridad sanitaria.

Desde el inicio de la pandemia, se han desarrollado por parte de las autoridades, programas especiales de fiscalización, con la realización de un cerco o cierre sanitario a la comuna en marzo de 2020 y enero de 2021, mientras que en marzo de 2021 se controló a 2120 personas, 1454 vehículos y 130 locales, realizando 6 sumarios sanitarios, mientras en enero 2022, se fiscalizaron 121 puestos de venta fijos y ambulantes, con 1 sumario sanitario.

La festividad de San Sebastián de Yumbel, tanto del 20 de enero como el 20 de marzo -también denominado “20 Chico”- son las celebraciones de tipo religiosa más masivas del sur de Chile.

Tras esto, desde que comenzó la pandemia ha sido de preocupación del Estado a través de sus distintas reparticiones y encabezado por el Ministerio de Salud, velar por evitar la aglomeración de personas que pueda provocar contagios masivos.