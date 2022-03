Internas de Arauco participaron de actividad organizada por el TOP de Los Ángeles

Mujeres internas en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Arauco participaron de una actividad organizada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles, en el contexto del mes de la mujer.

El encuentro se desarrolló en conjunto con integrantes del Juzgado de Letras de Arauco, Gendarmería, la Defensoría Penal Pública y la Corporación de Asistencia Judicial.

Además la iniciativa se realizó en el contexto de un proyecto de la Universidad de Concepción (UdeC), para la elaboración de un protocolo de atención con perspectiva de género y diversidad sexual para el Poder Judicial.

Las beneficiadas fueron diez internas del CDP de Arauco. La mitad de ellas condenadas y la otra mitad en prisión preventiva.

Durante la primera jornada pudieron hacer consultas sobre las causas por las que están procesadas y también en otras materias, principalmente familia.

Al respecto, la magistrada Paola Schisano, quien estuvo de manera presencial en el CDP de Arauco, mencionó que “de esta forma estamos propiciando el efectivo acceso a la justicia de las internas y hacer realidad los principios directrices del protocolo que se desarrolla para nuestra institución”.

La segunda jornada, se presentó el protocolo de género que trabaja la UdeC con el Poder Judicial.

Kimberly, una de las beneficiarias, destacó que “las internas no estamos informadas de algún beneficio que podamos presentar o causas que tengamos pendiente. Ese no es el trabajo de Gendarmería y a veces necesitamos hacer consultas de causas que tenemos y encuentro bien que se generen estas instancias. Yo estoy condenada y tengo una causa de la cual no tenía mucho conocimiento y pude aclarar mis dudas”, expresó.

Ana, quien está en prisión preventiva, agregó que es “genial que nos vengan a ver e informar que no perdimos muchos derechos. Está bien que la justicia se preocupe de nosotras, porque somos madres y personas. Pude resolver muchas dudas sobre cosas que pensé que no tenían solución”, contó.

Según el capitán Felipe Campos Leal, jefe de unidad CDP Arauco, este tipo de actividades, que van en directo beneficio de la población penal femenina, son un gran avance, pues permiten clarificar dudas y facilitar el proceso de internación al interior del establecimiento penal.