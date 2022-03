Ocupación laboral en mujeres aumentó más del 10% en los últimos tres meses

Llegó marzo y junto con ello toda la planificación para llevar a cabo los movimientos colectivos, campañas en redes sociales, encuentros femeninos y actividades para conmemorar el Mes de la Mujer.

La jornada principal es el 8 de marzo, la cual fue declarada como Día Internacional de la Mujer por las Naciones Unidas en 1977.

Tal como informó la Coordinadora Feminista 8M a través de redes sociales, la consigna para este año es “Por la Vida que nos Deben”. Junto con ello, convocaron a las mujeres de la Región Metropolitana a congregarse en el sector de Plaza Baquedano a las 17:30 horas de ese día, y aseguraron que la marcha es solo una de las distintas actividades de lucha de la Huelga General Feminista.

Para Los Ángeles también se han previsto distintas actividades durante la jornada de este martes, que concluirán con un evento en la plaza de armas, organizada por diversas colectivos y organizaciones feministas.

EMPLEO FEMENINO

Durante la pandemia se visibilizó una problemática de años en relación a la vulneración de derechos en distintos ámbitos. Uno de ellos fue el escenario y la participación laboral en las mujeres.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación de la región del Biobío en el trimestre noviembre de 2021 y enero de 2022 fue 7,5%, una cifra que disminuyó 2,4 puntos porcentuales en doce meses.

En ese contexto, las personas ocupadas presentaron un crecimiento interanual de 7,0% -equivalente a 43.374 personas más- lo cual estuvo influenciado por los hombres, con un 4,7%, y principalmente por las mujeres con un 10,5%. Es decir, en los últimos tres meses aumentó la cantidad de mujeres que tienen un trabajo por cuenta ajena o propia.

Esta cifra demuestra un positivo escenario actual y a futuro para algunas mujeres en el ámbito laboral.

¿POR QUÉ SE CONMEMORA EL 8 DE MARZO?

El Día Internacional de la Mujer tiene su origen en el movimiento obrero, a mediados del siglo XIX.

En ese entonces, las mujeres comenzaron a sacar la voz en el contexto de turbulencias en el mundo industrializado.

El objetivo de la mayoría de las manifestaciones que realizaban era reclamar mejores condiciones laborales y el derecho de sufragio.

La vida de la mujer en Occidente estaba sumergida en una serie de limitaciones, tales como, no tener derecho a voto, no manejar sus propias cuentas, no lograr formarse profesionalmente y recibir malos tratos y discriminaciones.

Según información publicada por Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional de Chile, fueron dos hechos relevantes los motivos que llevaron a escoger esa fecha. Ambos acontecimientos ocurrieron en la ciudad de Nueva York.

El primero, fue la gran marcha de trabajadoras textiles en 1857, cuando más de mil mujeres marcharon sobre los barrios adinerados de Nueva York en protesta por las miserables condiciones de las trabajadoras.

El segundo, ocurrió en 1908. En ese año 40 mil costureras industriales de grandes factorías se declararon en huelga demandando el derecho de unirse a los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo menos larga, entrenamiento vocacional y el rechazo al trabajo infantil.

Durante la huelga, 129 trabajadoras murieron quemadas en un incendio en la fábrica Cotton Textile Factory, en Washington Square, Nueva York. Los dueños de la fábrica habían encerrado a las trabajadoras para forzarlas a permanecer en el trabajo y no unirse a la huelga. Según investigaciones, estos dos hechos ocurrieron cerca del 8 de marzo. Fue así como en 1977, las Naciones Unidas otorgaron el carácter oficial a esta celebración e instaron a todos los países a celebrar una jornada en favor de los derechos de la mujer.