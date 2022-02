Valoran instalación de ciclovía en Avenida Vicuña Mackenna

Con buenos ojos evaluaron representantes del sector sur de Los Ángeles el inicio de la habilitación de una nueva ciclovía en este punto de la comuna, específicamente en el costado sur de la pista norte de la Avenida Vicuña Mackenna, y que se suma a otras pistas exclusivas para bicicletas que se han ejecutado en la capital provincial de Biobío.

Diario La Tribuna conversó con el presidente del Comité de Adelanto Paillihue sur Álvaro Vallejos Burgos sobre esta iniciativa, quien se mostró a favor de este tipo de trabajos, aunque también reconoció que este tipo de iniciativas generan “incomodidad” a los automovilistas. Junto con ello, comentó que este tipo de medidas desincentivan la utilización del auto, lo que podría favorecer a este punto de la comuna que se ve afectado con gran presencia de vehículos a diario.

UNA MEDIDA FAVORABLE

Álvaro Vallejos comenzó relatando que “lo primero es que queremos manifestar de que esto no es una mala idea, tomando en cuenta de que hay muchos vecino y vecinas que se trasladan en bicicleta para ir a su trabajo, así que en ese aspecto creemos que es bueno que tengan una división física para el cuidado integral de las personas que van a sus trabajos en bicicleta, y lo otro es ayudar a incentivar este medio de transporte ya que uno de los grandes problemas del sector sur es su parque automotriz, está muy desregulado y sobresaturado, especialmente al ingreso del sector Paillihue”, precisó.

En esa misma línea, comentó que “esto también significa que los ciclistas corran un gran riesgo, y proporcionalmente más alto en base a la realidad de otras partes de la ciudad, y en ese aspecto, creemos que es muy positivo que se demarque y se instalen estas barreras físicas, y yo sé que para muchos choferes es un problema y con esto se generan otro tipo de dificultades, pero como decía para los vecinos y la mayoría que se traslada en bicicleta y que necesitan llegar a sus trabajos de manera íntegra, consideramos que es lo correcto y es lo que se tiene que hacer, aunque se vea un poco incómodo”, puntualizó.

Álvaro Vallejos, pdte comité adelanto Paillihue sur

MEJOR SENSACIÓN DE SEGURIDAD EN CICLISTAS

El dirigente del sector sur también relató que “si bien no tengo la estadística, por lo que hemos podido conversar con los usuarios esto permite mayor seguridad en su traslado -lo cual es importante- a diferencia con otros periodos de cuando esto no estaba delineado ni tenía barrera física, y lo segundo es que permite desincentivar el uso del vehículo, que también es un tema que en temporadas de verano como esta es importante lograrlo, y eso va de la mano con una crítica al transporte público el cual debe mejorar y debe ser más regulado, un transporte público que sentimos que esta al debe en nuestra comuna, y merma el hecho de poder utilizar este medio de transporte”.

Al ser consultado por los inconvenientes que han manifestado los automovilistas por este tipo de medidas, Vallejos comentó que “por supuesto que esto implica un mayor problema ya que esto es un tema estructural, eso implica que faltan vías y mejorar vías, y visto desde ese punto de vista no podemos desconocer que aparte de los choferes y los vehículos, existen los ciclistas, y son realidades que conviven, y frente a este problema la disyuntiva en este momento es la solución rápida, y que yo considero que es una solución de momento pero que sirve, y es delinear esta ruta para incentivar y utilizar de forma segura la bicicleta”, manifestó.

AMPLIAR Y MEJORAR VÍAS DE ACCESO

Junto con lo anterior enfatizó que “es una realidad que es estructural, no es alternativa, y nosotros hemos luchado por mejorar alternativas, en donde hay dos ideas grandes para el sector sur que es una continuación de una avenida, donde hay que construir un puente y otras cosas, y la otra es la que siempre se ha utilizado y que se ha querido implementar, que es la prolongación de la avenida Ferrocarril, y a eso me refiero con los problemas estructurales, pero este tipo de delinear van en el ámbito de la seguridad y que implican incomodidad, estamos de acuerdo en eso, ya que no hay mucho respeto con el tema de la velocidad y hemos tenido muchos accidentes en ese ámbito, y eso obviamente nos lleva a una supervisión al inicio de marcha blanca con carabineros, con inspectores municipales y educación, pero sabemos que es un problema que no se resuelve con estas vías, sino que se resuelve ampliando con más vías de acceso a los sectores y ampliando las calles, pero vuelvo a insistir, el ideal es incentivar también por un lado a los ciclistas, y darles la seguridad también que se merecen, y es una realidad que ahora tiene que regularse, y las únicas vías de acceso son estas calles y estas avenidas”, finalizó.