Siguen reclamos contra Parque Santa María: Viuda compró tumba junto a su esposo y le vendieron otro espacio

Cuatro años de angustia vive una mujer de Los Ángeles luego de comprar un sitio en el cementerio Parque Santa María de Los Ángeles que debía ser a un costado de la tumba de su difunto esposo.

Sin embargo, esta acción se convirtió en un calvario ya que se le designó un espacio distinto al original. De hecho, está a mucho más distancia del descanso de su pareja y, lo que es peor, sin obtener una respuesta de parte del recinto pese a todo el tiempo transcurrido.

Este es el caso de la afectada, Hermita Quezada Sáez, quien se acercó a diario La Tribuna para contarnos su situación.

RELATO DE LA AFECTADA

En este caso la afectada comentó que “compré un terreno en el cementerio cuando falleció mi esposo, al lado de él. El problema es que después vendieron el mismo terreno a otra persona y a mí me derivaron a otro sector más arriba. A pesar de que tengo pagado el terreno al lado de mi esposo, me derivaron como a cuatro terrenos más arriba”.

El problema es que cuando “hace tres o cuatros años me percaté del problema, yo estaba contenta porque tenía mi título de dominio. Nunca pensé que había un error pero después me di cuenta que la numeración no era la correcta porque me dejaron más allá de donde está la tumba de mi esposo”.

Al ser consultada sobre la respuesta entregada desde el recinto sobre a esta situación, Hermita Quezada relató que “me dijeron que fuera a hablar con Don Patricio y estuve hablando con él y me ayudo a hacer trámites, y después me dijo que fuera un lunes, pero cuando fui me respondieron que había tenido un infarto y había muerto. Me pasaron a Don Héctor, fui donde él y me decía que enviaba correos a Santiago para buscar una solución a mi problema, y me hizo ir varias veces, pero nunca me dio una respuesta concreta”.

DENUNCIA ANTE EL SERNAC

La situación obligó a la afectada a acudir al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para plantear el problema y buscar una solución frente a esta situación. “Me acogieron la denuncia y recibieron los antecedentes que les entregué. Me dijeron que tenía que ir nuevamente a las oficinas del parque acá en Los Ángeles. Fui donde ellos, y me encuentro con la sorpresiva respuesta que lo que tenía que hacer era presentar la denuncia en las oficinas del parque que están en Santiago para ver este problema”.

Según sus palabas, “yo no puedo ir porque son ellos los que me tienen que solucionar el problema. No iré a buscar una solución a Santiago, ya que no tengo como ir para allá y si tuviera, no tengo porqué ir para allá a tratar de encontrar una solución si son ellos los que me tienen que dar una respuesta”.

Hermita Quezada se lamentó de la solución entregada por el Sernac para resolver esta situación que consistía en entablar una acción judicial en contra de la empresa, y así buscar una solución definitiva: “en el Sernac me dijeron que tenía que hacer una demanda a la empresa, y que el papel que me entregó el Sernac debía llevarlo a su oficina en Santiago, pero no puedo viajar tan lejos por un problema que es de ellos”.

La afectada explicó que quiso hacer público el caso porque considera que otras personas también podrían ser víctimas de un hecho similar: “Revendieron mi puesto, mi sitio, y quizás cuántas personas más quizás también se vieron afectadas por esta situación. Modificaron los terrenos sin consultarle a uno, sin siquiera preguntarnos si estábamos conformes de quedar en otro lado”.

La mujer sentenció que “espero una solución. Incluso pedí que me indemnizaran si es que ellos querían que me quedara adonde está mi terreno ahora, pero tampoco quieren, entonces no sé qué hacer”.

CEMENTERIO PARQUE

Diario La Tribuna se contactó con la administración del recinto, pero, según se indicó, parte de sus funcionarios se encontraba de vacaciones y otros estaban en capacitaciones. Por esta razón, no fue posible obtener una respuesta a este caso.