Cerca de 60 mil litros se pierden en una hora al manipular ilegalmente los grifos

Hasta un grifo ubicado en calle José Santos Ossa llegó el equipo de La Tribuna para registrar el comienzo de la campaña de verano, encabezada por diversas entidades, que busca promover el cuidado de los grifos en las distintas partes de la comuna.

En el lugar se hizo presente Raúl Fuentes, alcalde (s) de la comuna de Los Ángeles, quien envió un claro mensaje a la comunidad. “El mal uso de grifos puede provocar que los equipos de emergencia no actúen a tiempo. Así que el llamado a las personas es a que cuiden estos grifos, desde que no se estacionen frente a uno, hasta que no los maltraten para que puedan ser operados cuando sean necesarios”.

Estas herramientas, vitales en la contención de incendios, son revisadas periódicamente en una ardua labor. Según cifras oficiales entregadas por Essbio, la empresa maneja, actualmente, “más de 8.150 grifos en la Región del Biobío, de los cuales 1.830 están en la Provincia de Biobío y 821 en Los Ángeles”.

En representación de los bomberos, conversó con diario La Tribuna, Raúl Márquez, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles, quien entregó importantes consejos acerca de cómo la comunidad puede colaborar en caso de incendios.

“Es muy importante que, cuando haya un incendio, el compromiso ciudadano sea cortando la mayor cantidad de suministros de agua en las casas alrededor del incendio”, de esta forma la presión del agua contenida en el grifo aumenta, facilitando la labor de los equipos de emergencia.

Otra de las personas que participó en la instancia fue Eduardo Álvarez, subgerente zonal de Essbio, quien expresó que “un grifo abierto pierde 60 mil litros de agua en una hora, eso equivale al consumo de cuatro viviendas por un mes. Eso ejemplifica un poquito la importancia que tiene el cuidado de grifos (…) Es importante que la gente denuncie este tipo de situaciones a nuestros canales oficiales”.

Finalmente, los canales a los que aludió el subgerente son los números telefónicos del Centro de Ayuda, los cuales son 6003311000, 6003724000, desde celulares *3311, o a través de las cuentas de Twitter @essbio y Essbio Chile en Facebook.