Jaime Veloso: “De aquí a cuatro años no debería repartirse agua a nadie en un camión aljibe”

Gracias a la participación del alcalde Jaime Veloso en el programa Tribuna Para Todos de radio San Cristóbal se pudo conocer en detalle el proyecto implementado por la Municipalidad de Tucapel que mantiene por objetivo solucionar los problemas de abastecimiento de agua de los vecinos y vecinas de dicha comuna.

“Estamos en la peor crisis que vive nuestro país en la escala de necesidades que indica Maslow, es decir, las necesidades básicas para vivir”, como lo es, el “agua digna para consumir (…) Frente a esto, aprecio, muchas veces, a través de los medios de comunicación una indiferencia y un desconocimiento de muchos alcaldes con respecto a este tema”, comenzó aseverando el edil.

“Hace unos días atrás escuchaba hablar que, lamentablemente, los APR (Agua Potable Rural) tenían que ser para un grupo de personas que estuviera aglutinado, si no, no daban las variables socioeconómicas para lograr la inversión. No obstante, actualmente existen canales, principalmente, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, para hacer pozos individuales”, sostuvo.

Sin embargo, el alcalde señaló que es importante realizar planes de desarrollo territorial, como los planes culturales o de turismo, pero centrados en la escasez hídrica. “Nuestro plan hídrico está conformado por direcciones como SECPLAN (Secretaría Comunal de planificación) que tiene bajo su alero a desarrollo rural, salud y también la dirección de Desarrollo comunitario”, afirmó.

En cuanto a la situación de la comuna de Tucapel, la autoridad explicó que “las napas están variando entre 0,7 y 1,5 metros por año, es decir, están descendiendo. Esta situación va a ocurrir en todo el sector rural de la comuna. En algunos ya ocurrió, en otros va a ocurrir en 4 años y en otros va a ocurrir en 10 años. (…) Eso significa que hay que prepararse para eso y nosotros esa preparación ya la hicimos hace 3 años”.

Según el alcalde, “el 10 %, aproximadamente, de la comuna vive en sector rural (…) 3500 personas viviendo en el sector rural y de esas 3500 el 80 % va a tener problemas de agua en el mediano plazo (…) Y quienes ya han tenido problemas lo estamos enfrentando con pozos individuales”.

En cuanto a los dineros asociados, explicó que han “tenido una inversión, a través de la Subdere en los últimos dos años, de 2400 millones de pesos. Lo que significa, aproximadamente, 250 pozos, es decir, 250 familias”.

Sin ir más lejos, recalcó que “a través del Gobierno Regional adquirimos una máquina de pozos profundos (…) para los que van quedando rezagados, es decir, nosotros podríamos asegurar con propiedad que, así como se está manejando nuestro plan hídrico, que constituye uno de nuestros principales instrumentos de gestión del municipio, de aquí a cuatro años no debería repartirse agua a nadie en un camión aljibe”.

OTRAS VOCES

Jeanette Núñez, directora del comité de agua potable rural Las Hijuelas, quien también participó del programa Tribuna Para Todos, contó desde su experiencia el proyecto levantado por la municipalidad.

“Estos pozos, que son gratis para nosotros, pero cuestan 17 millones de pesos por familia, tienen un panel solar y un sistema eólico. En ningún momento nos vamos a quedar sin este servicio, ya que, tiene una autonomía de 24 horas en caso de quedar sin suministro eléctrico”, señaló.

Asimismo, la beneficiaria expresó que “los alcaldes de la región deberían copiar esta idea, porque, así como Don Jaime Veloso hizo la gestión, nosotros regularizamos nuestros terrenos y optamos a este beneficio de los pozos profundos (…) Es algo totalmente copiable independientemente del color político”.

Por último, recalcó que “tenemos un problema nacional, porque sabemos que tenemos una escasez hídrica importante donde muchos sectores se están quedando sin agua y nosotros agradecemos este privilegio de tener agua gratis”.