Los Ángeles: Luego de dos años Ballet Municipal realizará evento presencial

El sábado 8 de enero, en el Teatro Municipal de Los Ángeles, se presentará la Gala que dará cuenta del trabajo realizado durante el 2021 por el Ballet Municipal de Los Ángeles.

La iniciativa es uno de los principales estandartes culturales de la provincia del Biobío, y ha posicionado a Los Ángeles como una de las más importantes promotoras de la danza de la región.

Hugo Zarate, director del Ballet Municipal, detalla que “apenas comenzamos la pandemia nosotros seguimos entrenando, obvio que no con las mismas condiciones, no es lo mismo hacerlo desde la casa, pero se puede, la esperanza de pisar un escenario nos dio la fuerza y las ganas. Recién el mes de diciembre pudimos ensayar de manera presencial, preparando esta función con la excelencia y profesionalismo que se merece el público y que está a acostumbrado a ver”.

Detalló que “lgala comenzará con una clase de ballet abierta, donde podrán ver el “cómo se forma un bailarín y/o bailarina”, y esto es mediante un duro entrenamiento del cuerpo. Me pareció una excelente idea hacerlo para mostrar que no se baila por bailar, sino que hay que estudiar y trabajar diariamente, por eso el ballet es una evolución constante, una lucha entre la pereza y la motivación, entre el no puedo y el aguanta un poco más, entre el caerse y volverse a levantar. Sin la disciplina, que es lo que te entrega el ballet, es prácticamente imposible tener fortaleza y templanza ante las adversidades que se presentan día a día, y prueba de ello es los tiempos que estamos viviendo con la pandemia. Luego de la clase, haremos unas pequeñas piezas del ballet “Cascanueces” para cerrar con la obra “Concierto Barroco”, esta última, cabe destacar, fue presentada en el evento nacional “Danzar por la Paz”, gala benéfica realizada en Santiago el 2018 por UNICEF, en donde el BAMLA, fue la única compañía representante de regiones”.

Esta Gala se realizará el sábado 8 de enero a las 19:30 horas en el Teatro Municipal de Los Ángeles, con todas las condiciones y medidas sanitarias exigidas. La entrada es gratuita presentando el respectivo Pase de Movilidad.

La actividad cuenta con el financiamiento del Gobierno Regional del Biobío, a través del Programa de Interés Cultural para la Provincia del Biobío y que es ejecutado por la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles. Para mayor detalle de esta y otras actividades visitar las redes sociales de la Corporación y su página web ccmla.cl.