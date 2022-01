Novak Djokovic jugará el Abierto de Australia a pesar de no estar vacunado

El actual campeón del Abierto de Australia ha hecho noticia últimamente a raíz de que se confirmara su participación en el torneo a pesar de no estar vacunado contra el Covid-19.

Desde la organización afirmaron que “lo pusimos extremadamente difícil para los solicitantes, para garantizar que el proceso era el correcto y asegurar que los expertos médicos lidiaban con ello de forma independiente”.

No obstante, el gobierno australiano dio cuenta que “si bien el Gobierno (regional) de Victoria y Tenis Australia pueden permitir que un jugador no vacunado compita en el Abierto de Australia, es el Gobierno de Australia el que hará cumplir nuestros requisitos en la frontera australiana”.

El actual número 1 del mundo, no ha hecho alusión a su estado de vacunación últimamente, pero durante el mes de abril sorprendió con unas declaraciones en las que expresó que “personalmente me opongo a las vacunas y no me gustaría que nadie me forzara a vacunarme para poder viajar”.

Por último, la organización afirma que Djokovic no ha recibido un trato especial, pero la decisión no ha caído bien en el país que, actualmente, sigue siendo afectado por la pandemia.