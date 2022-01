Aseguran que proyecto de Pensión Garantizada Universal no consideraría a personas con discapacidad

A raíz de la votación realizada por los parlamentarios sobre el proyecto de Ley denominado Pensión Garantizada Universal, es que a diario La Tribuna se acercó Lorena Chocano Arias, directora de AMILIVI y directora de COPRODI, Corporación Provincial de la Discapacidad del Biobío, para dar cuenta de su opinión frente a esta medida que se busca implementar.

“Tanto AMILIVI como COPRODI pertenecemos a la red Nacional de discapacidad y desde todas las instituciones que agrupamos hemos estado viendo de que nuevamente las personas con discapacidad están quedando fuera”, comenzó afirmando Lorena Chocano.

“Como instituciones de discapacidad estamos tratando a nivel nacional de poder hacer público esto y que en este caso los legisladores puedan hacer algo al respecto, porque nuevamente las personas con discapacidad están quedando fuera de este beneficio”, agregó.

La directora, además, dio cuenta que se necesita que este tema sea considerado de forma seria. De lo contrario “pasará lo mismo que cuando se empezó a entregar el IFE, que cuando las personas con discapacidad intentaron cobrarlo no se les dio la opción por tener pensión, es decir, de los primeros retiros quedaron fuera”.

“Me gustaría que los legisladores, senadores, el Gobierno Regional, los señores alcaldes hagan eco de estás sugerencias que estamos entregando, porque tampoco podemos estar solos haciendo esto”, afirmó Lorena, quien se veía profundamente preocupada.

Asimismo, la directora quiso realizar una solicitud a las autoridades respectivas. “Le pedimos a las autoridades que por favor se den el tiempo de leer el comunicado que estamos enviando a través de las redes sociales. Estamos contra el tiempo y necesitamos que estudien el proyecto para ver en dónde pueden caber las personas con discapacidad”.

En cuanto al comunicado al que aludió Lorena, podemos rescatar lo siguiente:

“Una vez más las personas en situación de discapacidad no serán consideradas en las políticas públicas en Chile. En esta oportunidad las personas pensionadas por invalidez (autofinanciadas) menores de 65 años no recibirán el tan anhelado beneficio de una pensión universal que no tiene nada de universal, ya que deja fuera a este grupo antes mencionado”.

“El discurso de inclusión sigue siendo sólo un discurso y no se transforma en hechos concretos. Esperamos que de una vez por todas nuestros parlamentarios entreguen el apoyo que se requiere para un Chile realmente más inclusivo, beneficiando a este grupo que tanto lo necesita debido a su condición, lo que significa importantes costos para su mantención”.

Por otra parte, según la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, en un video subido a las redes sociales del Ministerio, “las personas que tienen pensión de invalidez no entran en el sistema de la Pensión Garantizada Universal, se mantienen en su sistema, pero lo llevamos al monto de la línea de la pobreza, por lo tanto, todas las pensiones bajo 185 mil pesos van a nivelar sus montos hasta llegar a los 185 mil”.

No obstante, tal como planteó la directora, las personas minusválidas vuelven a quedar detrás del telón a la espera que salgan leyes que sí los consideren como protagonistas en un país que sigue siendo “inclusivo” en las palabras, pero no en los hechos.