Vecinos denuncian grave contaminación del río Huaqui

Diversas imágenes comenzaron a llegar a diario La Tribuna durante esta semana, las cuales daban cuenta de fauna acuática muerta en cantidades considerables. A raíz de esto, es que el equipo de prensa se contactó con Luciano Fuentes, presidente de la junta de vecinos del sector Hijuela de Huaqui y presidente de la agrupación por defensa el río Huaqui y Curanadú, para realizar un recorrido por el sector afectado para corroborar la veracidad de los hechos.

Al llegar y dar cuenta de peces y camarones muertos siendo arrastrados por las corrientes de agua, es que se comenzó a averiguar más detalles de esta preocupante situación. Luciano Fuentes, quien sostenía en sus manos el cuerpo sin vida de un pez de considerables proporciones, comenzó contando que “es súper fuerte poder expresar lo que estamos viviendo desde el día viernes”.

“Faltan palabras para describir el daño que causaron a las especies vivas de nuestro río Huaqui. Este río le da vida a todo nuestro valle desde donde salen canales de regadío como Santa Teresa, Agua y arena, Canal Monte, entre otros”, agregó.

Otra de las personas que nos acompañó en este recorrido, fue Esteban Concha Anabalón, abogado del Gobierno Regional de la provincia de Biobío, quien no dudó en referirse a la situación afirmando que “luego de recibir el llamado de alerta aquí en el río Huaqui, por parte de don Luciano Fuentes, el gobernador de inmediato nos pidió que nos acercáramos al sector para poder verificar lo que había ocurrido, ya que, estamos dispuestos a colaborar con todo lo que está a nuestro alcance para poder contribuir a esclarecer esto”.

“Si bien, el Gobierno Regional no tiene la atribución de fiscalizar y sancionar, tenemos toda la voluntad de colaborar con los vecinos, ya que, uno de nuestros grandes objetivos es lograr el desarrollo y protección del medio ambiente”, añadió.

Por otra parte, el acceso al río Huaqui que permitió la realización de esta nota lo facilitó William Díaz Valencia, dueño de un sector colindante a las aguas quien también quiso expresar unas palabras a diario La Tribuna.

“Nosotros fuimos unos de los primeros en darnos cuenta de lo que estaba pasando en el río y, la verdad, fue impactante ver flotar cientos de peces en el agua”, expresó. No obstante, el locatario realizó sus suposiciones afirmando que “el día jueves recorriendo el campo me percaté de dos envases de 20 litros de herbicidas que flotaban en el río, desgraciadamente, no los pudimos recuperar”.

Asimismo, William recalcó que “el río se ha transformado en un vertedero de todos los desechos de agroquímicos de algunos agricultores inescrupulosos. Ahora estamos viendo peces muertos, pero no se sabe las repercusiones que esto tendrá en la salud humana”.

Ya finalizando la visita al lugar, Nelly Cabezas, quien se encontraba profundamente afectada por la situación, expresó que “es fuerte ver esto (…) da pena, da rabia y no sé con qué intención lo hicieron. Los grandes empresarios primero se roban el agua y ahora matan la naturaleza”.

“Esta es una matanza de peces muy grande, alguien tiene que hacerse responsable y para eso solicitamos a las autoridades que nos ayuden a investigar. Esto no puede quedar así, si nadie se hace responsable después va a ser peor, porque van a seguir botando químicos al agua, así como en otros sectores los empresarios vierten los purines de los animales al río”, enfatizó.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Luciano Fuentes, presidente de la junta de vecinos del sector Hijuela de Huaqui y presidente de la agrupación por defensa el río Huaqui y Curanadú, fue tajante al indicar que “necesitamos a todas las autoridades para que nos ayuden a realizar la investigación correspondiente y ver cuáles son las causas reales, ya que, tenemos sospechas fundadas, pero para poder tener certeza necesitamos una investigación”.

Por último, los vecinos dejaron en claro que, hasta el momento, solo ha venido Carolina Valenzuela en representación del seremi de Salud, quien realizó un informe, sin embargo, lo que están solicitando es que se haga un estudio de las aguas para dar cuenta del nivel de contaminación que ha dejado un catastrófico paisaje.