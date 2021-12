Valoran aprobación de ley “Juan Barrios” que redefine delitos de incendio en lugar habitado

La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados este martes despachó el proyecto de ley que redefine el delito de incendio en lugar habitado. En la ocasión, se analizó y votó el veto aditivo del Presidente de la República al proyecto que modifica el Código Penal en lo relativo al delito de incendio, endureciendo las sanciones con o sin resultado de muerte.

La iniciativa fue ingresada en agosto del 2020 a raíz de la muerte del camionero Juan Barrios, en la región de La Araucanía, debido a las graves quemaduras que sufrió luego de que su camión fuera incendiado.

DETALLES DE LA INICIATIVA

La propuesta considera un nuevo texto para el delito de incendio en un lugar habitado sin resultado de muerte. Se castigará con presidio mayor en su grado medio (desde 10 años) a presidio perpetuo para quien incendie un lugar donde haya una o más personas y su presencia se pudiese prever.

En este ámbito se consideran: edificios, aeronaves, buques, plataformas navales, vehículos de transporte público de pasajeros, automóviles de dos o más plazas, y camiones. También, instalaciones de servicios sanitarios, de almacenamiento o transporte de combustibles, de distribución o generación de energía eléctrica, portuaria, aeronáutica o ferroviaria. Asimismo, incluye las instalaciones de trenes subterráneos u otro lugar, medio de transporte o bien semejante.

CAMIONEROS DEL SUR

Freddy Martínez, presidente de Asoducam Biobío y representante de los camioneros del sur calificó como una señal positiva la aprobación de esta normativa legal, esto tras restituir las penas de presidio perpetuo en caso de quemas de camiones con víctimas fatales.

En particular indicó que “es una señal muy buena para nosotros, dado que el gobierno hizo uso del veto, y con ello se restituye el texto original, ya que desde que se presentó este proyecto de ley había sufrido muchas modificaciones tendientes a bajar las penas, pero a través del veto el gobierno repuso el proyecto original, en donde se llega a penas de presidio perpetuo en el caso de la quema de un camión con resultado de muerte”, precisó.

Junto con ello, Martínez enfatizó en que en diversos sectores de la Macrozona aún no se permite el libre tránsito de vehículos, y por lo tanto, la legislación vigente no debería ser el camino para establecer la normalidad en la zona: “no es posible que tengamos situaciones donde, por ejemplo, Carabineros en un carro blindado iba a hacer notificaciones a la zona de Temocuicui, y recibió disparos con armamento de guerra, o sea, no es posible que estemos funcionando bajo esta forma, en donde se está privando a la policía y la gente de que circule libremente por algunas zonas del país, en especial en la Macrozona, y esto no puede ser, por lo tanto no podemos vivir a punta de leyes tratando de volver a la normalidad”.

Fredy Martínez, pdte Asoducam Biobío

CONTRATISTAS FORESTALES

Por su parte, el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, catalogó la iniciativa como un avance, aunque enfatizó en que además se deben detener a los delincuentes que realizan estos hechos. “Como Asociación de Contratistas Forestales creemos que es un avance que cubre una parte importante de nuestro rubro que son los transportistas, pero creemos que no todo es la ley, porque finalmente si no se detiene a las delincuentes que andan quemando camiones, malamente pudiéramos avanzar”, apuntó.

En esa misma línea, profundizó dando a conocer que “creemos que aquí es necesario detener a los delincuentes, detener a los terroristas que queman camiones, y aquí tiene una gran misión la fiscalía, porque recordemos que en el crimen de Juan Barrios todavía no hay detenidos, no sabemos cómo van las investigaciones, no hay avance en esa causa, entonces por mucha ley que tengamos, si la fiscalía y las policías no hacen su trabajo, lamentablemente es letra muerta, y quedamos en el mismo lugar en el que estamos.