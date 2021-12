La experiencia de infancia que remeció la vida del actual alcalde de Quilaco

La última Teletón resultó crucial para el actual alcalde de Quilaco,Pablo Urrutia quien, en su rol de máxima autoridad comunal, se comprometió en la realización del máximo de actividades posibles en torno a la campaña Teletón 2021. Y no solo logró realizar un sinnúmero de actividades sino que además duplicar el aporte final de su comuna a la cuenta 24.500-03 de la fundación Teletón.

Lo anterior como un gesto de reconocimiento y retribución al apoyo recibido tras un suceso que lo convirtió en paciente Teletón, a consecuencia de un accidente sufrido a los 9 años de edad, cuando trepó por un poste para rescatar un volatín que, al elevarlo terminó por quedar enredado entre los cables del tendido eléctrico, resultando de vital importancia la rehabilitación recibida en el centro de la Teletón, tras sufrir la amputación traumática de una de sus piernas. “Cuando yo tenía 9 años tuve un accidente traumático al subirme a una torre de alta tensión, a raíz de lo cual perdí una pierna de manera inmediata y con una secuela importante en la espalda que debió ser reconstituida con platino” recordó la autoridad comunal respecto del accidente que derivó en terapia de rehabilitación hasta los 20 años.

“En los primeros meses fui derivado a Concepción, donde conocí a la doctora Hinojosa, con la cual tuvimos una muy buena relación de paciente-doctora, me ayudó y acompañó en este proceso de manera muy noble” destacó.

DE LAS HORAS DE ANGUSTIA A LOS SUEÑOS

La autoridad comunal manifestó que los primeros años fueron complicados considerando que era un niño, “cuando me di cuenta que me faltaba una pierna no quería seguir viviendo. Inclusive me traté de suicidar en el proceso y ahí me llevaron a la Teletón. Vi a niños con las cuatro extremidades amputadas y que seguían igual con ganas de vivir y haciendo cosas” expresando que desde ese momento se convirtieron en un ejemplo y una motivación en su vida. “Me prometí salir adelante y me propuse ser un ganador de la vida de ahí en adelante. Aprendí nuevamente a caminar. Todo el proceso de rehabilitación y de recuperación costó y si fueron mil porrazos fueron pocos pero había que pararse”.

Agregó que del dolor también aprendió grandes lecciones de vida. “Gracias a la Teletón aprendí que lo importante no es ganar sino que volverse a parar todas las veces que uno cae” destacando el apoyo y la contención emocional, “ porque normalmente cuando un niño queda con discapacidad el papá se arranca y queda la mamá sola. Eso se ve y es común (…) A las mamás y a los familiares que apoyan también se les apoya sicológicamente. Esa labor de apoyo también es fundamental para los pacientes”.

En paralelo comenta que no solo recibió prótesis en las distintas etapas de su crecimiento y hasta los 20 años, sino que cultivó amistades que se mantienen férreas hasta el día de hoy. “Inicié el tratamiento a los 13 años. Ahí conocí a Carlitos Muñoz, que también llegó a la Teletónmuy complicado siendo guagüita y fue atendido y rehabilitado. Finalmente se logró una amistad muy bonita” destacando sus habilidades profesionales. “Hoy día Carlitos es uno de los mecánicos importantes de los jeeperos y tiene una discapacidad en sus manos y piernas pero igual es mecánico. Querer es poder. Eso lo aprendimos de niños. Creemos en la Teletón en base a nuestra experiencia de rehabilitación”.

EN CIFRAS:

-Este 2021 la meta era reunir $6 millones

-Monto final recaudado: $12. 705. 575

-Actividades realizadas; Jeepetón, mototón, show en vivo,puntos gastronómicos, venta de bebidas, juegos inflables y baratillos, entre otros.