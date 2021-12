Albergue en Los Ángeles extiende su cobertura hasta el 31 de diciembre

Con la idea inicial de aportar solo durante el invierno, poco a poco el albergue municipal de Los Ángeles comienza a erigirse como una de las herramientas más importantes para las personas en situación de calle.

La coordinadora del albergue, Estefanía Foncea, recalcó que la cobertura del albergue de refuerzo se amplió hasta el 31 de diciembre. “En un principio fue el primer albergue Plan Invierno que cerró el 3 de noviembre también tuvo una extensión, debió haber cerrado el 6 de octubre”, dijo.

“Aquí puede llegar cualquier persona esté en situación de calle. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen lugar dónde pernoctar, que no tiene un techo, después ya se va hilando un poco más fino. Hay parejas que tienen problemas, llega que el marido, no necesariamente tiene una data de calle, pero sí tiene un problema donde no tiene un refugio, entonces este es el refugio donde se recibe a quien lo necesite”, afirmó Foncea.

El albergue ha sufrido positivos cambios y es que antes de la pandemia los usuarios ingresaban a las cinco de la tarde y se retiran en la mañana del día siguiente, porque se trata de reducir el flujo y el contacto con el exterior, por lo que los usuarios están de manera permanente.