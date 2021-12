Producción de avellano europeo se mantiene estable gracias a su alta resiliencia y baja necesidad de mano de obra

La principal empresa compradora de avellana europea en Chile ya ha aumentado su capacidad de procesamiento de estas frutas en el país, situación que se explica por los buenos precios y rendimientos obtenidos en los cultivos.

El avellano europeo continúa ganando espacio entre los agricultores de Biobío. Así se desprende de lo señalado por el comité organizado para reunir a los productores de esta fruta en Chile, instancia que busca promover el desarrollo de este frutal. Sus representantes, señalaron que “el cambio climático y la inseguridad de otros frutales le han permitido posicionarse como una fuerte alternativa en la región”.

El secretario del Comité del Avellano Europeo y agricultor con plantaciones en la zona de Mulchén, Daniel Undurraga, explicó que “la temporada hasta el minuto no ha tenido sobresaltos climáticos, pero no sabemos qué pasará después de febrero o marzo, que es muy importante, porque es en esta época cuando los árboles hacen crecer sus raíces, después de dejar caer sus frutos para la cosecha, pero hasta el minuto no es un problema”.

Respecto a los insumos necesarios para la mantención e impulso de la productividad de estas plantaciones, Undurraga explicó que “los microelementos utilizados para suplementar y nutrir al árbol han subido al doble e incluso al triple su precio, pero fuera de eso, la falta de disponibilidad ha sido muy grave, algunos productores aún no tienen las mezclas necesarias para fertilizar, a pesar de que este es uno de los momentos del año donde este tipo de procesos debiera estar llevándose a cabo cada vez que se riega”.

BUENAS PROYECCIONES

El vocero explicó a diario La Tribuna que dicha falta de elementos “podría disminuir el calibre y el rendimiento de la avellana, que se compra entera, pero con un mínimo de rendimiento, es decir, cuánta fruta se encuentra dentro de la cáscara que la protege, lo que afecta el precio, entonces si la fruta es de menor tamaño y además la cáscara ocupa más volumen del fruto, los precios de compra disminuirán para los productores”.

“El principal comprador de avellana europea de Chile y el mundo es Ferrero Rocher, que es una empresa inmensa que maneja los precios del avellano en el mundo, en el caso de Chile, ellos compran el 90 por ciento de lo que se produce en Chile, con un precio muy bueno para el vendedor, porque no quieren tener competencia dentro de Chile, cosa que al día de hoy están logrando”, explicó Undurraga. También la inversión realizada por Ferrero en Chile es importante de acuerdo a lo explicado por el vocero del Comité del Avellano Europeo: “han aumentado la capacidad de secado y descascarado, lo que da la señal de que quieren más avellanas de nuestro país en el futuro, a través de la potenciación de su procesamiento”.

VENTAJAS COMPETITIVAS

También la forma en la que se cosecha y produce el avellano europeo lo ha ayudado a posicionarse como uno de los frutales que más terreno ha ganado entre los agricultores de Biobío, según el Comité del Avellano Europeo. Daniel Undurraga que “el principal atractivo del avellano europeo es que su cosecha es mecanizada, no tiene grandes procesos de mantenimiento durante su crecimiento, como las podas en los cerezos, lo que significa menos mano de obra, que puede que no signifique percibir los montos conseguidos con las cerezas, pero frente a los precios que están pagando los compradores no hay por donde perderse”.

Respecto a las condiciones climáticas bajo las que se trabaja este cultivo, Undurraga explicó que “el problema es que si te toca un año lluvioso, la cosecha se puede complicar, pero todos los proyectos incluyen dentro de su planificación tener secadores para estas avellanas, de manera que los productores puedan guardar estas avellanas hasta que las plantas procesadoras puedan recibirlas cuando lo requieran”.

Lo anterior significa que “a diferencia de las cerezas o las manzanas que se producen en la zona, si cae lluvia o granizo no se partirán las avellanas, es posible mantener su calidad, cosa que se explica por su sistema fisiológico, muy especial entre los frutales, porque florece en invierno, lo que significa que sus características lo convierten en una plantación resiliente frente a cualquier inclemencia que pueda traerle el clima”.

Además de esta fuerza propia de la especie, Undurraga dijo que, “en la zona de Mulchén los agricultores ya están poniendo secadores, y esto se puede hacer porque, a diferencia de las manzanas, que se parten con el granizo, la avellana europea se pone en flor en invierno, característica fisiológica muy especial y que habla precisamente de su beneficio y seguridad para los agricultores, en especial en tiempos donde el clima se ha comportado de manera inestable, traspasándose esta inestabilidad a los productores agrícolas de la región”.