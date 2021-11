La sub16 del Club Old Mix de Los Ángeles logró el segundo lugar del torneo de clausura

Los integrantes del club Old Mix de Los Ángeles, viajaron el pasado fin de semana hasta Santiago para participar en el torneo de clausura 2021 organizado por la Federación Nacional de Hockey sobre césped.

Se jugaba la etapa final con un total de 7 equipos participantes: Manquehue, Las Águilas, Prince of Wales Country Club y Sport Francés de la Región Metropolitana; Halcones de Antofagasta, Old Jhon’s de Concepción el club Old Mix, de Los Ángeles.

El representativo angelino, llegaba a esta instancia con jugadores varones de las categorías Sub14 y sub16, destacando el rendimiento de la serie mayor.

La sub16 logró la segunda ubicación del torneo, mientras que la sub14 logró la quinta posición.

Un trabajo deportivo que viene desarrollándose por espacio de una década y que pese a la situación actual producto de la pandemia, la institución ha sabido mantenerse activo, gracias al trabajo de los entrenadores, Víctor Castillo Aguilera y el preparador físico, Francisco Cid Freire y de quienes rigen el club que ya lleva una década y por el cual han pasado más de 100 deportistas en categorías damas y varones.