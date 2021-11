Inglés de nueve años creó aplicación para su hermano con autismo

Al pequeño Sean le encargaron, como una tarea escolar, crear un juego móvil, sin embargo, el inglés de nueve años decidió utilizar sus herramientas para diseñar una aplicación que le permite comunicarse con mayor facilidad con su hermano quien tiene autismo.

El programa diseñado por Sean, permite tocar imágenes que representan distintas acciones, de manera que una vez seleccionada una de las opciones, el celular reproduce una oración.

Según el medio ITV News, el jovén inglés afirmó que “sabía que si no desarrollaba esta aplicación, entonces a nadie más se le ocurriría. La gente generalmente no piensa en otras personas. Piensan: ‘Si hago este increíble invento, seré épico y famoso y tendré mucho dinero’. No se centran en nadie más y en cómo les afecta”.

Finalmente, el estudiante fue reconocido por su establecimiento, donde se le entregó un premio de parte del director, quien catalogó la creación como algo asombroso.