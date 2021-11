Representantes locales manifestaron distintas convicciones tras resultados eleccionarios

Diversas reacciones generaron los resultados de la jornada eleccionaria que se vivió este domingo 21 de noviembre.

Representantes locales de distintos sectores han dado a conocer su postura frente a los candidatos electos a la Presidencia, Cámara de Diputados y Diputadas, Senado, y consejeros regionales.

En Los Ángeles, dirigentes sociales y presidentes de distintos gremios manifestaron su opinión sobre qué le depara a Chile el próximo 19 de diciembre.

Desde la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles enfatizaron que el resultado del proceso de votación dejó en evidencia que la política no se estaba llevando a cabo como debe ser.

El presidente del gremio, Miguel Pezoa, expresó que “este resultado reflejó que la política no se está llevando a cabo como debe ser. Después de la elección de constituyentes salieron a la luz muchos miedos que significaban el cambio de la Constitución. Todo eso acarrea al comercio y a los pequeños empresarios los cuales estaban en un punto de preocupación porque nosotros somos de una libertad absoluta de querer trabajar”.

En relación a las pymes, indicó que “el comercio lo que busca es nada más que trabajar tranquilos con reglas claras y no que las cosas cambien repentinamente”.

En tanto, Pedro Valdés, presidente de Sotrainvela y Comivela, manifestó que “este domingo la gente habló y dio a conocer su parecer sobre el trabajo que han hecho los candidatos. Por ejemplo, los consejeros regionales no tienen la comunicación que se necesita con los dirigentes sociales, ellos solo ven los temas de interés con los alcaldes. No hay un acercamiento con la gente. Lo mismo pasa aquí en la Vega, donde cada cuatro años se aparecen los senadores y los diputados, pero después de desaparecen. Esperamos que las caras nuevas tengan otra disposición con las organizaciones sociales. La ciudadanía demostró lo que está pasando y si aquí en la provincia un candidato a presidente tuvo la votación que obtuvo fue porque su gente hizo un buen trabajo. Aquí en Los Ángeles hay candidatos que jamás se vieron, y no hablo de pancartas ni publicidad, no hicieron ningún trabajo con los dirigentes para plantear su estrategia de trabajo, y esto se notó más aún en los candidatos a presidente”.

De la misma forma, Nelson Rivera, que dirige el Sindicato de Peluqueros de Los Ángeles, mencionó que “el resultado de las elecciones de este domingo era algo predecible. Esperamos que ahora en segunda vuelta, el candidato que salga electo lo haga gobernando para todos los chilenos y no solo para los mismos políticos. Esperamos muchas cosas, entre ellas, mejoras en la salud, educación, que sea más fácil para la gente poder postular a una vivienda sin tantos trámites. Esperamos nuevos empleos con mejores sueldos, regular el precio de los combustibles, del gas y mejoras en las pensiones para los jubilados”.

Por su parte, Marcela Melo, presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción expresó que “ayer nos pronunciamos en paz, con respeto y pensando en aportar a un futuro mejor para todos. Es lo que busca la inmensa mayoría, vivir con tranquilidad, sin violencia ni intolerancia, para progresar como personas y como sociedad. Por eso, espero que el próximo gobierno, desarrolle la capacidad de unir puentes, creando condiciones para superar las diferencias y gobernando para privilegiar a quienes más lo necesitan.

Desde la Multigremial Nacional también emitieron su postura manifestando que los triunfos de José Antonio Kast y Gabriel Boric vienen a demostrar el descontento de la ciudadanía con los partidos políticos. Juan Pablo Swett, presidente de la asociación gremial, expresó que “los candidatos deben abrir sus propuestas programáticas, para salir de los extremos y así representar a un electorado más amplio si es que quieren quedarse con la Presidencia de Chile. Esperamos que ambos programas confluyan hacia el centro y se hagan cargo de levantar a 200 mil pymes”.