Expertos analizan: ¿Cómo conducen los angelinos?

La ciudad de Los Ángeles posee una gran cantidad de automóviles en circulación, a pesar de lo que se podría creer, por más que aumenten los choferes, no aumenta el conocimiento respecto a las leyes del tránsito.

Los permisos de circulación vendidos en el periodo de los últimos 18 años, es decir entre 2002 y 2020, en la ciudad de Los Ángeles han aumentado considerablemente. Según Hernán Peña, profesional de la Dirección de Tránsito, mientras que en 2002 había 24 mil vehículos circulando, la cifra escaló a 71 mil en el 2020.

“La cantidad de vehículos en la ciudad presenta una sostenida alza, lo que genera percepciones de congestión y necesidad de nueva infraestructura”, agregó. Sin embargo, una buena circulación vehicular también depende del conocimiento que manejan los conductores angelinos acerca de las leyes que rigen el tránsito.

Frente a esto, conversamos con Fernando Illesca, director de la Escuela de conductores Automóviles Los Ángeles quien profundizó en algunos de los errores más comunes que cometen quienes conducen por la ciudad.

“Las situaciones que más se repiten es que no se respetan los pasos peatonales, aceleran al momento de percibir que la luz del semáforo va a cambiar, lo cual es muy riesgoso, y el uso del teléfono celular, que es muy común verlo en los conductores”, afirmó.

Otro punto en el que hizo hincapié fue en los virajes hacia la derecha, “que es donde el peatón tiene la preferencia en relación al automóvil, sin embargo, me he fijado que hay conductores por tener el semáforo en verde creen tener la preferencia y les tocan la bocina a los peatones. Eso no corresponde”, sentenció.

Respecto a las causas de estas malas prácticas, el director explicó que “últimamente, la gente está muy alterada y agresiva en la conducción, por lo que aumentan el riesgo de sufrir accidentes”.

A su vez, recalcó que “si tuviéramos calles adecuadas para la cantidad de automóviles que hay acá en la ciudad, a lo mejor la gente andaría más relajada, porque hay muchas calles que son estrechas y considerando la cantidad de automóviles que circula, la gente se altera”.

Respecto a los requisitos para obtener una licencia de conducción en nuestro país, el director expresó que “las exigencias no son malas, pero yo considero, con mis 38 años de conducción profesional, que se debería realizar un examen psicológico a los conductores, antes de sacar su licencia. De esta forma se podría determinar las causas que están provocando las reacciones agresivas de las personas al momento de la conducción”.

Por otra parte, el teniente Sebastián Barría, oficial investigador de la SIAT Biobío, entregó sus apreciaciones y recomendaciones para quienes se desplazan día a día por las rutas de la ciudad.

“Siempre es bueno recordar a toda la ciudadanía y, principalmente, a quienes nosotros estamos abocados, es decir, a los distintos usuarios de las vías de la provincia del Biobío que en lo que va del año, se han registrado cerca de 90 accidentes de tránsito graves”, enfatizó el teniente.

“Eso no quiere decir que son los accidentes totales que han ocurrido durante el año, sino que los que han tenido una mayor gravedad, es decir, algún pasajero, conductor, peatón o ciclista, han resultado con una lesión mayor o, derechamente, alguien ha fallecido”, agregó.

En cuanto a las recomendaciones, Sebastián Barría enfatizó que “siempre hay que conducir a la defensiva, respetando las leyes del tránsito, manteniendo calma en la conducción. Es crucial salir con tiempo y siempre revisar los elementos técnicos y mecánicos del vehículo, para asegurarse que estén en óptimas condiciones”. “Es bueno recalcar, sobre todo ahora que se acerca fin de año, que los diferentes desplazamientos de nuestra provincia funcionan, siempre y cuando, mantengamos una convivencia vial. Es por esto que es necesario que tanto, los peatones y ciclistas, como los motoristas y choferes, sean prudentes a la hora de desplazarse, priorizando la seguridad para todos”, concluyó.