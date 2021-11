Boric y Kast pasan a segunda vuelta en la carrera presidencial

Tal como los indicaban las últimas encuestas, en un resultado inédito, José Antonio Kast y Gabriel Boric se impusieron en la primera vuelta de la carrera presidencial, derrocando luego de más de 30 años a los bloques que han dominado la política chilena.

De esta forma, ambos se enfrentarán en el balotaje el próximo 19 de diciembre, cuando uno de ellos se convertirá en el próximo Presidente de Chile.

Al cierre de la edición, y con 43.488 mesas escrutadas de un total de 46.887, correspondientes al 92,75%, el primer lugar fue para el representante del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien alcanzó el 28,01% de la votación, seguido por su contendor para segunda vuelta, Gabriel Boric, quien alcanzó un 25,64%. Más atrás, el que sorprendió fue el abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien obtuvo un 12,95%, seguido por Sebastián Sichel y Yasna Provoste, con 12,64% y 11,71%, respectivamente.

Pero aunque es el dato más importante del día, no es el único relevante que dejó la jornada: la participación superó largamente el 50%, más que el plebiscito constitucional y más que cualquier torneo electoral desde que existe el voto voluntario.

Esto fue valorado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien felicitó a los candidatos ganadores, instándolos a buscar los caminos de la unidad y no la polarización. “Quiero pedirles sentidamente, desde el fondo del alma, y con mi experiencia como Presidente de Chile, que busquen siempre los caminos de la paz y no de la violencia, los caminos de la unidad y no de la división, los caminos del diálogo y no la descalificación, los caminos de la responsabilidad y no del populismo, los caminos de la verdad y no de los engaños, los caminos de la moderación y no de la polarización”, señaló el mandatario.

REACCIONES

Tempranamente, los candidatos Sebastián Sichel y Yasna Provoste reconocieron su derrota electoral, manifestando sus posturas de cara a la segunda vuelta. El abanderado de Chile Podemos Más enfatizó que “nos vamos con la frente en alto, pero no voy a votar por Boric; no quiero que gane la extrema izquierda”.

En tanto, en la misma línea, la representante del Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, reconoció que “nuestra candidatura no logró concitar los suficientes votos para estar en segunda vuelta, pero no vamos a permitir el avance del fascismo que representa José Antonio Kast”.

Tras estas declaraciones, y pasadas las 22:00 horas, los ganadores de la jornada entregaron sus primeras impresiones. El primero en referirse a la elección de ayer fue José Antonio Kast, quien agradeció a quienes confiaron en su proyecto país y le entregaron el voto. “Decirles que no los vamos a defraudar, vamos seguir caminando, que tenemos votación de mayoría y que queremos convocar a más chilenos y chilenas que quizás hoy no lo vieron con fuerza. Pero esperamos en este mes mostrarles por qué es importante que este proyecto político siga creciendo. Chile merece paz, merece libertad y eso es lo que nosotros le vamos a dar”.

Posteriormente fue el turno de Gabriel Boric, quien manifestó que para poder ganar esta segunda vuelta “tenemos que ser humildes y receptivos, jamás arrogantes y altaneros”.

El abanderado de Apruebo Dignidad remarcó que “tenemos que convencer, escuchar; la solución a los problemas que hemos tenido no pasan por endurecer las recetas de Piñera. Tenemos que mirar más allá de nuestros ombligos; la decisión del 19 de diciembre es una sola: o avanzamos a un Chile más inclusivo y generoso, o seguimos en la lógica del Rechazo, de la exclusión”.