El Club Old Mix de Los Ángeles se prepara con todo para su última jornada

La armada hockysta angelina se prepara con todo para su último desafío del torneo de clausura 2021 de la Federación Nacional de Hockey sobre césped.

La etapa final está programada para disputarse el próximo sábado 27 de noviembre en Santiago y con un total de 7 equipos participantes: Manquehue, Las Águilas, Prince of Wales Country Club y Sport Francés de la Región Metropolitana; Halcones de Antofagasta, Old Jhon’s de Concepción el club Old Mix, de Los Ángeles.

Cabe indicar que el representativo angelino, llegarán a esta instancia con jugadores varones de las categorías Sub 14 y Sub 16.

Recordemos que Old Mix triunfó el 2018 en el torneo nacional de clausura en la categoría Sub 15, organizado por la misma Federación y el año 2020, en medio de la pandemia resultó ganador del Teamwork, una competencia que por las cuarentenas se realizó de manera virtual. Allí, Old Mix obtuvo el primer y segundo lugares en las categorías Sub 16 y Sub 14, respectivamente.

Cabe destacar que la agrupación cumple este año una década de existencia, teniendo actualmente más de 100 participantes que disfrutan de este deporte y cuyas edades van desde los 6 a los 24 años.

En tanto, los jugadores en categorías damas y varones son entrenados por el profesor de educación física, Víctor Castillo Aguilera, y el preparador físico, Francisco Cid Freire, quienes cuentan, actualmente, con el apoyo de la municipalidad de Los Ángeles para practicar de lunes a viernes en el Polideportivo local.