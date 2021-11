VIDEO: Cantante estadounidense orinó en la cara de un fan

El Festival Welcome to Rockville, llevado a cabo en el estado de Florida, fue el lugar donde fanáticos de la banda de metal Brass Against presenciaron un particular hecho.

Mientras estaban realizando la presentación, la vocalista Sophia Urista preguntó al público si alguien quería que le orinara el rostro, propuesta la cual fue aceptada por un osado aficionado.

La situación dejó atónitos a algunos presentes, mientras que otros gritaban con entusiasmo la particular hazaña.

Por último, la cuenta oficial de la banda neoyorkina, subió un comunicado donde afirman que “no es algo que se repetirá en sus futuras presentaciones”.