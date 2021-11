Saltolajinos retoman acciones para la conformación de una nueva comuna

La pegunta realizada por David Octavio Muñoz Rojas en una cuenta de Facebook, el pasado 5 de noviembre, era bastante simple: ¿Por qué razón Saltos del Laja debe ser comuna?

La avalancha de respuestas de residentes en esa zona de la provincia de Biobío no se hizo esperar (ver recuadro aparte) y, en su inmensa mayoría, fueron absolutamente coincidentes: sí, quieren ser parte de una nueva unidad territorial.

De hecho, en el grupo “Salto del Laja COMUNA”, que suma más de 860 integrantes, está disponible una encuesta donde se realiza una veintena de consultas relacionadas con la atención actual y las expectativas de una eventual comuna.

Es que de esta iniciativa se viene hablando hace, a lo menos, un par de décadas, atendido principalmente al fuerte arraigo e identificación de sus habitantes, además de contar con una pujante actividad comercial y empresarial que le daría sustento financiero a la eventual comuna.

Fue en el decenio anterior cuando el asunto se visibilizó de manera pública, se generaron instancias de conversación y profundizó la propuesta entre los propios habitantes del territorio.

Sin embargo, en los años siguientes, la iniciativa cayó en un letargo que fue interrumpido recién en el último año y con la aparición de una circunstancia totalmente imprevista: la emergencia sanitaria por el Covid 19.

Es que en los Saltos del Laja se dio una condición muy singular durante los meses más complejos de la pandemia. Debido a que el territorio se comparte entre tres comunas, sucedía que el Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud representaba que en una parte hubiesen restricciones de desplazamiento y en otras se pudiera realizar todo de manera más o menos normal.

Lo más paradójico se produjo en el puente sobre el río Laja, frente a las cascadas principales, que son el atractivo mayor del sector. Mientras en una mitad se podía caminar con normalidad, en el otro estaba impedido de hacerlo.

Recién en marzo de este año se regularizó dicha condición con un decreto ministerial que confería a toda la zona de los Saltos del Laja una misma condición sanitaria.

En buena medida, la decisión de la autoridad de salud ratificó una situación que, en la práctica, existe hace años: que los Saltos del Laja son un territorio particular con una identidad muy definida, cuya actividad gira principalmente al turismo.

David Muñoz reafirma el concepto: “en plena pandemia nos dimos cuenta más que nunca que debemos ser una comuna. La gente del sector no nos sentimos ni cabrerinos ni angelinos, mucho menos yumbelina. Cuando le pregunto a las personas, todos me responden que somos saltolajinos o saltolajinas y a mucha honra”.

Por lo mismo, aseguró que el comité formado en torno a esa iniciativa ha ratificado su convicción y entusiasmo para continuar hasta sacar adelante la idea de la comuna de los Saltos del Laja, cuya configuración considera territorios que ahora son parte de las comunas de Los Ángeles, Cabrero y Yumbel (esta última comuna en lo que corresponde al sector de La Aguada).

También, según Muñoz, de insistir en la vocación turística de la zona que recibe cinco mil vehículos diarios en temporada baja, cifra que se multiplica por tres o cuatro en plena época estival.

“Somos saltolajinos y eso nadie lo puede desconocer”, sentenció David Muñoz.

¿POR QUÉ RAZÓN SALTOS DEL LAJA DEBE SER COMUNA?

Patricio Pincheira

Administrar de mejor manera los recursos, actividades culturales ya que en el Salto existe una identidad propia.

Patricia Garrido

La columna vertebral de este deseo de convertirnos en comuna es el tema identitario. Somos uno sin fronteras ni límites, saltolajinos de corazón.

Fabián Inostroza Romero

Poder administrar nosotros los recursos adquiridos, mejorar nuestros caminos, tener una mejor atención de salud (Cesfam), contar con municipalidad para todos nuestros trámites y muchas otras cosas más que nos favorecerían como comuna.

Claudia Andrea Zañartu

Debemos ser comuna para que los recursos de los saltolajinos se administren dentro del sector y no se repartan a las comunas que no nos identifican y no han dado respuestas ni soluciones a nuestras necesidades en décadas. Debemos ser comuna para que no nos divida un puente, si no que nos una un mismo horizonte a sectores tan prósperos como La Aguada, El Rosal, Chillancito, Los Troncos, Los Aromos y tantos más en una sola comuna.

#SaltosdelLajaComuna

Gladis Rojas León

Porque es realmente una necesidad, no puede ser que nos separe una jurisdicción siendo todos saltolajinos.

Valeska Bizama

Debemos crecer en el sector inmobiliario se necesita un supermercado, bencinera, un BancoEstado, farmacia, atención de urgencia, cosas básicas y necesarias para nuestra tercera edad y jóvenes mayores cupos colegios, mayor opción a trabajos no tener que salir del sector a buscarlos.

Jaime Gálvez Pino

Necesitamos ser independiente.

Dalila Muñoz

Porque tenemos una identidad propia, porque todas las otras comunas se creen dueñas del Salto del Laja y a la vez no hacen nada por mejorarlo y las condiciones de vida de sus lugareños. Para tener nuestros propios servicios públicos y privados.

Lilivec Liliana Muñoz Arriagada

Debemos ser comuna, para tener un lugar de urgencia a la hora que se necesite para cualquier emergencia, sobre todo que somos un lugar turístico y siempre están presentándose accidentes. También se necesitan buenos colegios, supermercados, etcétera.

Luis Sanhueza Godoy

Debe ser comuna porque así las recursos serían en pro de su propio beneficio, ya que está dividido por tres comunas que solo lo que hacen es enriquecerse ellos y el Salto está totalmente olvidado.

Juan Carlos Muñoz Gavilán

Todo se puede lograr, si unidos todos como una sola voz Saltos del Laja comuna. Muy potente que se haga valer. Esa sería la única forma de conseguirlo.

Mauricio Isla Mardones

Porque nunca en 30 años viviendo ahí, ninguna municipalidad se ha encargado verdaderamente de lo que significa la palabra turismo y la magnitud de lo que son los Saltos del Laja para la región. Conociendo Chile entero, afirmo lo que digo.

Caro Mardones

Sí, debemos ser comuna porque como lugar turístico. Necesitamos más seguridad, una mejor salud y atención para todas las personas que vivimos acá y para los turistas que nos visitan.

Patricia Garrido

Porque veo cómo desde los sectores más apartados deben trasladarse en caminos llenos de barro en invierno y en nubes de polvo en verano, y ni una pasada de maquinaria obtienen de sus municipalidades. Para llegar a sus centros de salud o los niños a sus escuelas no hay justicia ni equidad. Todo es para las ciudades, olvidando el sector rural.

Sandra Ivonne Ibacache Núñez

Para más adelantos y para que el gobierno regional inyecte recursos en los Saltos del Laja.