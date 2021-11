Cuarto retiro de fondos: angelinos se muestran a favor de aprobar proyecto de ley

Un nuevo traspié sufrió el proyecto de ley del cuarto retiro desde los fondos de pensiones, esto por no alcanzar los 25 votos que necesitaba en la Cámara Alta, por lo que ahora corresponde que la Cámara de Diputados conozca la decisión de la sala para que se conforme una comisión mixta que debería zanjar las diferencias en torno a la iniciativa.

Frente a esto, diario La Tribuna salió a conversar con la ciudadanía para conocer su impresión frente a este proyecto de ley, y abordar la opinión de los angelinos en la materia.

“SERÍA UNA AYUDA IMPORTANTE”

Lorena Carrileo se mostró en apoyo a esta nueva medida, donde comentó que “para mí sería excelente que se aprobara, porque personalmente sería una ayuda, porque en estos momentos me encuentro cesante, y también por mi hija que no la he podido mandar al colegio, entonces por lo mismo no he podido buscar un trabajo más estable, entonces para mí sería muy importante”.

Junto con ello agregó que “sí, le pediría a los parlamentarios que agilicen esto, porque no soy la única, habemos muchos, y muchas personas que necesitan esto para sus cosas”.

Lorena Carrileo

“DEBERÍA APROBARSE”

Óscar Ruminot se mostró a favor de un nuevo retiro de fondos de pensiones, esto debido a que –en su caso particular- se encuentra sin trabajo. En este caso, al ser consultado por el rechazo de la iniciativa en la Cámara Alta, Ruminot comentó que “me parece malo, porque todos necesitamos ese dinero ya que somos muchos los que no estamos trabajando, así que debería aprobarse. En mi caso tengo muchas deudas y todo, así que se necesita esto, así que debería ser que se apruebe”.

Oscar Ruminot

“EXTENDER EL IFE HASTA MARZO”

Karen Sandoval comentó que “me parece una buena medida, el cuarto retiro se tiene que hacer para la gente. A mí, económicamente me ayudaría a pagar las deudas que aún tengo, y que me dejó la pandemia”, precisó. Además, se mostró a favor de que, en el caso de que no se apruebe el nuevo retiro, se pudieran mantener los beneficios estatales hasta marzo del próximo año: “si no llega el cuarto retiro, se puede seguir con el IFE hasta marzo del próximo año, sería una medida muy buena para la economía de las familias y así surjan, aunque de todas maneras la gente no quiere trabajar por el IFE. Además, una entrega total de fondos también sería bueno ya que pueden pasar las AFP a estatales, así que la plata se va a perder yo creo, así que cada uno mejor vea en qué va a gastar su plata”, precisó.

Karen Sandoval

“ME PARECEN VICIADAS LAS POSTURAS EN CONTRA”

Cristian Guzmán, en tanto, también se sumó a la petición de aprobar este cuarto retiro de fondos, donde comentó que “estoy a favor del cuarto retiro totalmente, me parece que están solamente dilatando el tema, porque yo creo que lo van a dar, he escuchado las posturas en favor y en contra y me parecen un tanto viciadas las posturas que se encuentran en contra del retiro del 10%. Con esto no digo que haya un falseamiento de la información en cuanto a los números, sino que hay información que no se ha entregado como debiera ser. En lo personal me favorecería demasiado porque hoy en día estoy necesitando ese palito que están entregando, y me vendría de perilla por lo demás”, enfatizó.

Cristian Guzmán

“YA RETIRÉ MIS FONDOS, PERO LA GENTE LO NECESITA”

Karen Benavides, por su parte, “hay harta gente que lo necesita en estos momentos, y en mi caso yo ya retiré mis fondos y ya no tengo, pero por mi padre y mi pareja que pueden retirar, igual les hace falta. Por ejemplo cuando dieron los 200 mil pesos, igual fue una ayuda, pero igual uno sabe que esa no es plata de uno, entonces el gobierno ha ayudado harto con los bonos, con el IFE sobre todo, aunque lamentablemente se va a terminar, pero a mí me ha ayudado mucho ya que actualmente estoy sin trabajo, así que ojalá hasta marzo pudiera prolongarse el IFE”, concluyó.