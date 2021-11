Concejales se refieren a cuestionado Plan de Reordenamiento Vial de Los Ángeles

El martes se realizó una nueva sesión del Concejo municipal de Los Ángeles donde el profesional Hernán Peña, en representación de la Dirección de Tránsito, expuso información relevante acerca del Plan de Reordenamiento Vial de la ciudad.

Según la presentación, “la matriz de viajes de una ciudad presenta ciertos problemas en su distribución, el espacio que se destina a cada modo no es equitativo, y normalmente se destina más espacio al transporte privado en desmedro del peatón, el ciclista o el transporte público”.

En cuanto a la ciudad, Hernán Peña afirmó que “la tasa de ocupación de un vehículo es de 1,5, eso quiere decir que, de cada tres vehículos, dos van con solo una persona”.

A su vez, el profesional detalló las diversas mejoras del espacio público como parte del Plan de Distanciamiento Social, las cuales son: Materialización de pistas exclusivas de transporte público a fin de disminuir los tiempos de desplazamientos, Ampliación del espacio público a fin de disminuir la concentración peatonal en sectores específicos del centro de la ciudad, Implementación de facilidades para bicicletas a fin de incentivar el cambio de modo de transporte.

Frente a esto, diversos concejales manifestaron sus apreciaciones acerca del Plan de Reordenamiento Vial.

El concejal Eduardo Velásquez, expresó que “el tema del transporte público se agudizó a raíz de la pandemia. Los peatones que se trasladan desde el centro hacia sus viviendas tienen serios problemas con la ausencia de una locomoción colectiva que sea de buena calidad. Quizás habría que repensar este modelo a través de la Seremi de Transportes”.

Otro de los asistentes que se manifestó en la sesión fue el concejal Alejandro Cano, afirmando que “este tipo de acciones, que buscan hacer un cambio en la comuna, están bien, pero discrepo en que la ciudad de Los Ángeles siga siendo la misma, ya que, desde las administraciones anteriores hasta la actual, se han esmerado por hacer crecer esta comuna. Lo que ha pasado es que el campo automotriz se ha incrementado tanto que los sobrepasó”. En alusión a la Dirección de Tránsito.

Asimismo, realizó su intervención la concejala Yasna Quezada, quien recalcó que “la ciudad está molesta con las medidas que se hicieron. A nosotros nos llegan los reclamos de los vecinos, cito ‘¿Por qué en Villagrán habían tres pistas y ahora dos?’ ¿O sea la gente debería ser adivina?”.

Frente a la ausencia de la directora de Tránsito en la sesión, Yasna Quezada afirmó que “uno participó en comisiones y le quiso expresar su molestia. Además, le quiso mostrar por escrito lo que estaba pasando en la ciudad, pero, lamentablemente, no se pudo, ya que la directora nos dio con la puerta en la cara”.

Finalmente, el alcalde Esteban Krause, dejó en claro que “tenemos que tener consciencia que siempre va a haber un grupo de personas mayoritario o minoritario que se van a oponer a estos cambios. Es importante que nos atrevamos a hacer algunos cambios, lo que menos puede pasar y que no podemos permitir, es que nos quedemos inmovilizados, sin hacer nada. Lo peor no son los problemas, sino no solucionarlos”.